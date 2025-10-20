مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۱۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در ۶ ماهه اول امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی شش ماه امسال ۲۴۴ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال  ۱۷ درصد کاهش داشت.

او افزود: بر اساس آمارها، ۱۸۸ نفر از تلفات تصادفات شش ماهه امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

عباسی گفت:شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با ۳۸، ساری با ۳۴ و آمل با ۳۳ فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.

او افزود:از ۲۴۴ کشته تصادفات شش ماهه، ۱۸۲ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی و ۶۲ نفر در حوادث درون شهری، گزارش شده است.

عباسی گفت:۷ هزار و ۷۴۲ نفر طی شش ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست وبرای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمار‌های پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، پزشکی قانونی
خبرهای مرتبط
کاهش ۲۴ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در جاده‌های بین شهری مازندران
کاهش ۲۱ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بسته بودن جاده چالوس
کاهش ۱۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
کشف میلیاردی لوازم جانبی موبایل قاچاق در بابل
حادثه در جویبار و نوشهر؛ بی‌احتیاطی رانندگان باز هم قربانی گرفت!
آخرین اخبار
حادثه در جویبار و نوشهر؛ بی‌احتیاطی رانندگان باز هم قربانی گرفت!
کشف میلیاردی لوازم جانبی موبایل قاچاق در بابل
کاهش ۱۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
بسته بودن جاده چالوس
دستگیری عامل تیر اندازی و شرارت شبانه در نکا