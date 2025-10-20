باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی شش ماه امسال ۲۴۴ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد کاهش داشت.

او افزود: بر اساس آمارها، ۱۸۸ نفر از تلفات تصادفات شش ماهه امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

عباسی گفت:شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با ۳۸، ساری با ۳۴ و آمل با ۳۳ فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.

او افزود:از ۲۴۴ کشته تصادفات شش ماهه، ۱۸۲ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی و ۶۲ نفر در حوادث درون شهری، گزارش شده است.

عباسی گفت:۷ هزار و ۷۴۲ نفر طی شش ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست وبرای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمار‌های پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.