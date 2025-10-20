باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که دونالد ترامپ بار دیگر در کاخ سفید حضور دارد، ابعاد تازهای از شبکه پیچیده فساد مالی و تضاد منافع در خانواده او آشکار شده است. آنچه زمانی یک برند تجاری خانوادگی بود، اکنون به امپراتوری قدرت و ثروتی بدل شده که مرزهای سیاست، تجارت و منافع شخصی را از میان برداشته است.
ثروت ترامپ طی کمتر از دو سال از ۲.۶ میلیارد دلار به بیش از ۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. عامل اصلی این رشد نجومی، شرکت رمزارزی خانواده او با نام World Liberty Financial است. در این مجموعه، ترامپ سمت «مدافع ارشد رمزارز»، پسرانش «سفیران وب۳» و بارون ترامپ، کوچکترین عضو خانواده، عنوان «نوآور مالی غیرمتمرکز» را برعهده دارد.
بزرگترین رسوایی مرتبط با این شرکت، معاملهای دو میلیارد دلاری با امارات متحده عربی بود. تنها دو هفته پس از این سرمایهگذاری، دولت ترامپ محدودیتهای صادرات تراشههای هوش مصنوعی به امارات را لغو کرد، اقدامی که کارشناسان آن را نوعی معامله سیاسی در ازای منافع مالی دانستند. منتقدان این رویداد را بزرگترین مورد رشوهگیری دولتی توصیف کردهاند.
در حالی که خانواده ترامپ سهم مالکیت خود در WLF را از ۷۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش دادهاند، جزئیات خریداران و رقم فروش هنوز نامشخص است. طبق اسناد، ترامپ در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون دلار از این شرکت درآمد داشته است، بیآنکه سرمایهگذاری اولیهای در آن انجام داده باشد.
در کنار این فعالیتها، داماد ترامپ، جرد کوشنر، نیز همچنان نقش کلیدی در روابط مالی با خاورمیانه دارد. او پس از برقراری «توافقهای ابراهیم» در دوره نخست ترامپ، موفق شد بیش از ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه از عربستان، قطر و امارات جذب کند. گزارشهایی وجود دارد که کوشنر در پی توسعه پروژهای توریستی در سواحل غزه است که برخی آن را «ریویرای خاورمیانه» مینامند.
پدر جرد، چارلز کوشنر، که سابقاً بهدلیل فرار مالیاتی و اعمال نفوذ غیرقانونی زندانی شده بود، اکنون سفیر آمریکا در فرانسه است؛ سمتی که پس از عفو ریاستجمهوری از سوی ترامپ به دست آورد. از سوی دیگر،مسعد بولوس، پدر همسر تیفانی ترامپ، به عنوان مشاور ارشد آفریقا در وزارت خارجه منصوب شده و متهم است در حین مذاکرات نفتی با لیبی، منافع شخصی خود را دنبال کرده است.
دونالد ترامپ جونیور نیز با راهاندازی باشگاهی موسوم بهExecutive Branch در واشنگتن، متهم به فروش دسترسی به مقامات دولت پدرش در ازای حق عضویتهای تا نیم میلیون دلار شده است. گزارشها نشان میدهد برخی از معاملات اقتصادی مشکوک، از جمله مجوز اولیه عرضه عمومی شرکت مرتبط با فروش سلاح، پس از رویدادهای این باشگاه به تصویب رسیدهاند.
در حاشیه اجلاس صلح شرمالشیخ نیز ترامپ در گفتوگویی غیررسمی با رئیسجمهور اندونزی، هنگامی که صحبت از مسائل تجاری به میان آمد، گفت: «میگویم اریک با شما تماس بگیرد.» این جمله که توسط خبرنگار والاستریت ژورنال گزارش شد، نشانهای از تداوم دخالت خانواده ترامپ در پروژههای بینالمللی شرکتشان در اندونزی بود؛ پروژههایی که ظاهراً با منافع دولتی گره خوردهاند.
در نهایت، کوچکترین عضو خانواده، بارون ترامپ، که هنوز در حال تحصیل در دانشگاه نیویورک است، بهعنوان یکی از مدیران احتمالی تیکتاک معرفی شده است. منتقدان میگویند این انتصاب نمادی از فامیلبازی بیپرده در ساختار قدرت ترامپ است، جایی که وفاداری خانوادگی جایگزین تخصص و تجربه میشود.
این مجموعه از پروندهها و ارتباطات، تصویری نگرانکننده از درهمتنیدگی سیاست، ثروت و روابط خانوادگی در دولت ترامپ ترسیم میکند، الگویی که به گفته ناظران، مرز میان حکومت و تجارت را از میان برده و مفهوم «منافع عمومی» را به حاشیه رانده است.
منبع: دیروزبان