در حالی که دونالد ترامپ بار دیگر در کاخ سفید حضور دارد، ابعاد تازه‌ای از شبکه پیچیده فساد مالی و تضاد منافع در خانواده او آشکار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که دونالد ترامپ بار دیگر در کاخ سفید حضور دارد، ابعاد تازه‌ای از شبکه پیچیده فساد مالی و تضاد منافع در خانواده او آشکار شده است. آنچه زمانی یک برند تجاری خانوادگی بود، اکنون به امپراتوری قدرت و ثروتی بدل شده که مرزهای سیاست، تجارت و منافع شخصی را از میان برداشته است.

ثروت ترامپ طی کمتر از دو سال از ۲.۶ میلیارد دلار به بیش از ۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. عامل اصلی این رشد نجومی، شرکت رمزارزی خانواده او با نام World Liberty Financial است. در این مجموعه، ترامپ سمت «مدافع ارشد رمزارز»، پسرانش «سفیران وب۳» و بارون ترامپ، کوچک‌ترین عضو خانواده، عنوان «نوآور مالی غیرمتمرکز» را برعهده دارد.

بزرگ‌ترین رسوایی مرتبط با این شرکت، معامله‌ای دو میلیارد دلاری با امارات متحده عربی بود. تنها دو هفته پس از این سرمایه‌گذاری، دولت ترامپ محدودیت‌های صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی به امارات را لغو کرد، اقدامی که کارشناسان آن را نوعی معامله سیاسی در ازای منافع مالی دانستند. منتقدان این رویداد را بزرگ‌ترین مورد رشوه‌گیری دولتی توصیف کرده‌اند.

در حالی که خانواده ترامپ سهم مالکیت خود در WLF را از ۷۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش داده‌اند، جزئیات خریداران و رقم فروش هنوز نامشخص است. طبق اسناد، ترامپ در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون دلار از این شرکت درآمد داشته است، بی‌آنکه سرمایه‌گذاری اولیه‌ای در آن انجام داده باشد.

در کنار این فعالیت‌ها، داماد ترامپ، جرد کوشنر، نیز همچنان نقش کلیدی در روابط مالی با خاورمیانه دارد. او پس از برقراری «توافق‌های ابراهیم» در دوره نخست ترامپ، موفق شد بیش از ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه از عربستان، قطر و امارات جذب کند. گزارش‌هایی وجود دارد که کوشنر در پی توسعه پروژه‌ای توریستی در سواحل غزه است که برخی آن را «ریویرا‌ی خاورمیانه» می‌نامند.

پدر جرد، چارلز کوشنر، که سابقاً به‌دلیل فرار مالیاتی و اعمال نفوذ غیرقانونی زندانی شده بود، اکنون سفیر آمریکا در فرانسه است؛ سمتی که پس از عفو ریاست‌جمهوری از سوی ترامپ به دست آورد. از سوی دیگر،مسعد بولوس، پدر همسر تیفانی ترامپ، به عنوان مشاور ارشد آفریقا در وزارت خارجه منصوب شده و متهم است در حین مذاکرات نفتی با لیبی، منافع شخصی خود را دنبال کرده است.

دونالد ترامپ جونیور نیز با راه‌اندازی باشگاهی موسوم بهExecutive Branch  در واشنگتن، متهم به فروش دسترسی به مقامات دولت پدرش در ازای حق عضویت‌های تا نیم میلیون دلار شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از معاملات اقتصادی مشکوک، از جمله مجوز اولیه عرضه عمومی شرکت مرتبط با فروش سلاح، پس از رویدادهای این باشگاه به تصویب رسیده‌اند.

در حاشیه اجلاس صلح شرم‌الشیخ نیز ترامپ در گفت‌وگویی غیررسمی با رئیس‌جمهور اندونزی، هنگامی که صحبت از مسائل تجاری به میان آمد، گفت: «می‌گویم اریک با شما تماس بگیرد.» این جمله که توسط خبرنگار وال‌استریت ژورنال گزارش شد، نشانه‌ای از تداوم دخالت خانواده ترامپ در پروژه‌های بین‌المللی شرکت‌شان در اندونزی بود؛ پروژه‌هایی که ظاهراً با منافع دولتی گره خورده‌اند.

در نهایت، کوچک‌ترین عضو خانواده، بارون ترامپ، که هنوز در حال تحصیل در دانشگاه نیویورک است، به‌عنوان یکی از مدیران احتمالی تیک‌تاک معرفی شده است. منتقدان می‌گویند این انتصاب نمادی از فامیل‌بازی بی‌پرده در ساختار قدرت ترامپ است، جایی که وفاداری خانوادگی جایگزین تخصص و تجربه می‌شود.

این مجموعه از پرونده‌ها و ارتباطات، تصویری نگران‌کننده از درهم‌تنیدگی سیاست، ثروت و روابط خانوادگی در دولت ترامپ ترسیم می‌کند، الگویی که به گفته ناظران، مرز میان حکومت و تجارت را از میان برده و مفهوم «منافع عمومی» را به حاشیه رانده است.

منبع: دیروزبان

برچسب ها: خانواده ترامپ ، فساد ترامپ
خبرهای مرتبط
وکلای دادستانی نیویورک: ترامپ با کلاهبرداری یک میلیارد دلار سود کرده است
تضاد منافع «ترامپ‌ها» خارج از کاخ سفید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
یک کم خبر از عدالت و نبود فساد در کشور ما تعریف کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خداروشکر که کشور ما هیچ فسادی نداره، همه چی خوبه?
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
فساد اقتصادی و اخلاقی ریشه دار است
ایلان ماسک گزارشی داد که از سیصد سال پیش
کسانی در امریکا هستند که حقوق بگیر هستند
حالا چطور توانستند ...نمیدانیم
بیچاره مردمی که در خدمات بکار مشغول ایند
برای نگه داشتن سقف بالای سرشان
چند جا پاره وقت کار میکنند و تا 32 درصد حقوق شون کسر بخاطر مالیات میشه و هر جنسی هم که میخریند
بستگی به ایالت از 5 تا ....درصد مالیات میدهند
زنبور کارگر هستند..و بس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
در مستندی ترامپ بساز و بفروش در کشور پاناماِ
برج سازی کرده بودند و
دخترش زن کوشتر مسیول فروش آپارتمانهای برج میشه و
به قیمت های بالا به فروشندگان کارهای خلاف .مثل مواد مخدر وووو که پولشان قانونی و سیاه است
میفروخته و به همشون میگفته بدورغ که همه فروش رفته .فقط این یک آپارتمان باقی مانده
خلافکاران هم بعد از خرید اپارتمان .ان را ارزان تر میفروختند تا پولشان قانونی بشه
اینجوری میلیارد شدند .خلاف در خلاف
۰
۱
پاسخ دادن
انقلابی که پهپاد ایرانی در جنگ‌های مدرن ایجاد کرد
اسرائیل بازمانده قومی است که خدا وعده نابودی‌اش را داده
خانواده ترامپ و شبکه فساد/ تجارت میلیارد دلاری زیر سایه کاخ سفید
چرا بعضی از نوزادان غول‌پیکر بدنیا می‌آیند؟
کدام کشورها فحش‌های بیشتری دارند؟
هوش مصنوعی ویکی پدیا را تعطیل می‌کند
کدام جزایر بزرگ دنیا مصنوعی و ساخت دست بشر هستند؟
اعترافات شاه درباره غرب
حشره‌ای که در زمان بیماری فاصله‌ اجتماعی را رعایت می‌کند
از یوتا تا نیویورک؛ تفاوت‌های سن ازدواج در ایالت‌های آمریکا
آخرین اخبار
وقتی ‌‌شکلات تلخ می‌خورید چه اتفاقی در بدن‌تان می‌افتد؟
دهقانی که ثروتمندترین مرد چین شد
ماه روی وضعیت خواب چه تاثیری دارد؟
حشره‌ای که در زمان بیماری فاصله‌ اجتماعی را رعایت می‌کند
از یوتا تا نیویورک؛ تفاوت‌های سن ازدواج در ایالت‌های آمریکا
کدام کشورها فحش‌های بیشتری دارند؟
مکزیک برای بازی‌های ویدیویی خشن مالیات اضافه وضع می‌کند
از یوتا تا نیویورک؛ تفاوت‌های سن ازدواج در ایالت‌های آمریکا
کدام جزایر بزرگ دنیا مصنوعی و ساخت دست بشر هستند؟
ظرافت انسان و قدرت گوریل
اسرائیل بازمانده قومی است که خدا وعده نابودی‌اش را داده
انقلابی که پهپاد ایرانی در جنگ‌های مدرن ایجاد کرد
اعترافات شاه درباره غرب
هوش مصنوعی ویکی پدیا را تعطیل می‌کند
خانواده ترامپ و شبکه فساد/ تجارت میلیارد دلاری زیر سایه کاخ سفید
چرا بعضی از نوزادان غول‌پیکر بدنیا می‌آیند؟
ذهن درمانی روابط و راز انتخاب ناخودآگاه شریک عاطفی
غرش «تفتان» در دل منطقه زلزله‌خیز مکران؛ آیا جنوب شرق ایران در آستانه فعالیت آتشفشانی است؟
بالاخره منیزیم بخوریم یا نه؟
«یهودستیزی»؛ پرکاربردترین برچسب صهیونیستی برای خفه کردن صداهای مخالف
سند درخواست پناهندگی رئیس‌جمهور اسبق رژیم صهیونیستی به فلسطین
فقر این ماده حیاتی کار دست‌تان می‌دهد
از بی‌اخلاقی و دشمنی تا حواس‌پرتی و هزینه‌تراشی
وقتی ورزش هم قربانی «ادایی شدن» می‌شود
آیا آفریقای پیش از اروپا، بدون‌تمدن بود؟
جشنواره فیلم کوتاه؛ جایی که رؤیا‌های سینما قد می‌کشد