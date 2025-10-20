تیم فوتبال الوحدات اردن برای دیدار با استقلال ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهار بازیکن خود را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش سایت اردنی «الغد»، کاروان تیم فوتبال الوحدات شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر عازم تهران شد، در حالی که این تیم چهار بازیکن اصلی خود را برای دیدار با استقلال در اختیار ندارد.

الوحدات پیش از سفر، تمرینی را در زمین باشگاه خود در منطقه غمدان برگزار کرد. طبق اعلام منابع اردنی، سه بازیکن این تیم در بازی مقابل استقلال غایب خواهند بود:

فراس شلبایه که پیش‌تر دچار پارگی رباط صلیبی شده، صالح راتب که قصد دارد راهی لیگ لیبی شود، و محمود شوکت که به علت بیماری در بیمارستان بستری است.

همچنین مهاجم تیم، بکر کلبونه نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه شانه در دیدار برابر الفیصلی، هنوز به میادین بازنگشته و نمی‌تواند تیمش را همراهی کند.

تیم الوحدات برای آماده‌سازی پیش از دیدار حساس آسیایی، در مرحله یک‌هشتم نهایی جام اردن با نتیجه ۶ بر صفر مقابل تیم الجلیل به پیروزی رسید.

در این دیدار، جمال محمود سرمربی الوحدات، فرصت بازی را به چند بازیکن ذخیره داد تا آمادگی بیشتری برای دیدار با استقلال پیدا کنند.

الوحدات که هنوز در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان امتیازی کسب نکرده، در تلاش است تا با پیروزی مقابل استقلال، نخستین برد خود را به دست آورد و شانس صعودش به دور بعد را زنده نگه دارد.

این تیم با دو شکست در دو بازی نخست، مقابل المحرق بحرین (۴-۰) و الوصل امارات (۲-۱)، در جایگاه سوم گروه A قرار دارد.

نماینده اردن امیدوار است روند موفق خود در دیدار‌های اخیر برابر تیم‌های ایرانی را ادامه دهد.

الوحدات تاکنون چهار بار در رقابت‌های آسیایی با تیم‌های ایرانی روبه‌رو شده که حاصل آن دو برد، یک تساوی و یک شکست بوده است. در این بازی‌ها، الوحدات ۴ گل زده و ۳ گل دریافت کرده است.

در سال ۲۰۲۱، الوحدات دو بار در لیگ قهرمانان آسیا با فولاد خوزستان دیدار کرد؛ در بازی نخست با نتیجه ۱-۰ شکست خورد، اما در دیدار برگشت با همان نتیجه ۱-۰ پیروز شد.

فصل گذشته نیز این تیم در رقابت‌های آسیایی با سپاهان اصفهان روبه‌رو شد و در عمان ۲-۱ پیروز و در بازی برگشت در قطر ۱-۱ مساوی کرد.

در بازی‌های اخیر، جونیور اجای مهاجم نیجریه‌ای الوحدات عملکرد درخشانی داشته است. او در نخستین حضورش برابر الوصل گلزنی کرد و در پیروزی پرگل برابر الجلیل نیز نقش مهمی در گل‌های تیم داشت.

عملکرد فنی و بدنی اجای رشد چشمگیری داشته و حالا به یکی از مهره‌های کلیدی الوحدات در خط حمله تبدیل شده است، به‌ویژه با توجه به کمبود مهاجم در هفته‌های گذشته.

الوحدات در آخرین دیدار خود با سیستم ۴-۴-۲ بازی کرد و احتمال می‌رود جمال محمود همین آرایش را برابر استقلال نیز به کار گیرد. در این بازی، به احتمال زیاد عبدالله الفاخوری درون دروازه قرار خواهد گرفت. همچنین بازگشت دو بازیکن ملی‌پوش فلسطینی تیم، وجدی نبهان و عامر جاموس نیز محتمل است؛ دو بازیکنی که به دلیل خستگی ناشی از حضور در دیدار‌های ملی، در بازی قبلی استراحت کرده بودند.

عبدالله الفاخوری، احمد عرباش، ربیع عزالدین، احمد ثائر، احمد صبره، منذر العلوی، عامر جاموس، عرفات الحاج، ایهم سمامره، دانیال عفانه، محمد کحلان، محمد الموالی، مصطفی کمال، مصطفی معوض، وجدی نبهان، مهند سمرین، شوقی القزعه و جونیور اجای.

