باشگاه خبرنگاران جوان - میلان یکشنبه‌شب (۲۷ مهر) در یکی از بازی‌های هفته هفتم سری A از فیورنتینا پذیرایی کرد و توانست با نتیجه دو بر یک برابر مهمانش به پیروزی برسد تا با ۱۶ امتیاز به‌تنهایی در صدر جدول رده‌بندی قرار بگیرد.

به نقل از فوتبال ایتالیا، ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی میلان، در نشست خبری پایان بازی گفت: به نظرم تیم بازی خوبی را ارائه داد و به استثنای گلی که فیورنتینا به ثمر رساند هیچ فرصت واقعی به حریف ندادیم. می‌شد از دریافت‌کردن این گل جلوگیری کرد ولی ما فرصت‌ها را ایجاد کردیم و بعد از گل، بازیکنان واکنش عالی نشان دادند. کار آسانی نبود و من از عملکردشان بسیار راضی‌ام.

او ادامه داد: لیائو آزادی عمل بیشتری از خیمنس داشت، اما می‌توانیم به بازی بدون مهاجم نوک عادت کنیم. فوفانا چندین بار از وسط زمین حمله کرد و این مزیت بزرگی برای ماست، چون می‌توانیم منطقه جریمه را با چند بازیکن پر کنیم.

آلگری درباره پنالتی‌زن نخست تیمش هم گفت: من بودم که به لیائو گفتم پنالتی را بزند، اما فوفانا هم پنالتی‌زن خوبی است. فقط باید درصد پنالتی‌های هدررفته را در آینده کاهش دهیم.

سرمربی میلان در پایان گفت: خیمنس بازی را از روی نیمکت شروع کرد و مجبور شدم با توجه به غایبان زیادی که داشتیم، بازی را تحلیل و بررسی کنیم. به نظرم خوب بازی کردیم و موقعیت‌های خوب گلزنی را ایجاد کردیم. باید از این پیروزی لذت ببریم، اما راه رسیدن به اهدافمان هنوز طولانی است. امیدواریم لوفتوس-چک و انکونکو را قبل از بازی جمعه برگردانیم، اما در حال حاضر این تیمی است که به آن تکیه خواهیم کرد.