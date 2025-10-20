سرمربی میلان پس از پیروزی شاگردانش برابر فیورنتینا گفت: به نظرم خوب بازی کرده و موقعیت‌های خوب گلزنی را ایجاد کردیم. باید از این پیروزی لذت ببریم، اما راه رسیدن به اهدافمان هنوز طولانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلان یکشنبه‌شب (۲۷ مهر) در یکی از بازی‌های هفته هفتم سری A از فیورنتینا پذیرایی کرد و توانست با نتیجه دو بر یک برابر مهمانش به پیروزی برسد تا با ۱۶ امتیاز به‌تنهایی در صدر جدول رده‌بندی قرار بگیرد.

به نقل از فوتبال ایتالیا، ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی میلان، در نشست خبری پایان بازی گفت: به نظرم تیم بازی خوبی را ارائه داد و به استثنای گلی که فیورنتینا به ثمر رساند هیچ فرصت واقعی به حریف ندادیم. می‌شد از دریافت‌کردن این گل جلوگیری کرد ولی ما فرصت‌ها را ایجاد کردیم و بعد از گل، بازیکنان واکنش عالی نشان دادند. کار آسانی نبود و من از عملکردشان بسیار راضی‌ام.

او ادامه داد: لیائو آزادی عمل بیشتری از خیمنس داشت، اما می‌توانیم به بازی بدون مهاجم نوک عادت کنیم. فوفانا چندین بار از وسط زمین حمله کرد و این مزیت بزرگی برای ماست، چون می‌توانیم منطقه جریمه را با چند بازیکن پر کنیم.

آلگری درباره پنالتی‌زن نخست تیمش هم گفت: من بودم که به لیائو گفتم پنالتی را بزند، اما فوفانا هم پنالتی‌زن خوبی است. فقط باید درصد پنالتی‌های هدررفته را در آینده کاهش دهیم.

سرمربی میلان در پایان گفت: خیمنس بازی را از روی نیمکت شروع کرد و مجبور شدم با توجه به غایبان زیادی که داشتیم، بازی را تحلیل و بررسی کنیم. به نظرم خوب بازی کردیم و موقعیت‌های خوب گلزنی را ایجاد کردیم. باید از این پیروزی لذت ببریم، اما راه رسیدن به اهدافمان هنوز طولانی است. امیدواریم لوفتوس-چک و انکونکو را قبل از بازی جمعه برگردانیم، اما در حال حاضر این تیمی است که به آن تکیه خواهیم کرد.

برچسب ها: میلان ، سری آ ایتالیا ، فیورنتینا
خبرهای مرتبط
ستایش لوکیتا از ستاره شگفت‌انگیز روسونری
سری آ ایتالیا؛
میلان ۲ - ۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
سری آ ایتالیا؛
آاس رم ۰ - ۱ اینتر/ برد ۶ امتیازی شاگردان کیوو+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
آخرین اخبار
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد
کاروان الوحدات اردن به تهران رسید
ستایش لوکیتا از ستاره شگفت‌انگیز روسونری
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
الوحدات با غیبت چهار بازیکن کلیدی آماده نبرد با استقلال شد
آلگری و راه طولانی پیش روی روسونری
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
آلونسو: این تیم راه بردن را بلد است/ کورتوآ ما را نجات داد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲ - ۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت