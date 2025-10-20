اجرای طرح ملی غربالگری ماموگرافی رایگان به مدت یک ماه در قالب پویش پیشگیری از سرطان پستان در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد حقیقی، رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت از آغاز اجرای طرح ملی غربالگری ماموگرافی رایگان ویژه بانوان در این مرکز، همزمان با سراسر کشور و در قالب پویش ملی پیشگیری از سرطان پستان خبر داد.

 به گفته او، در راستای اجرای برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه ارتقای سلامت بانوان و به مناسبت پویش ملی پیشگیری از سرطان پستان، خدمات غربالگری ماموگرافی به صورت کاملا رایگان و به مدت یک ماه در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت ارائه می‌شود.

رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان در کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری اشاره کرد و گفت: تمامی بانوان واجد شرایط می‌توانند در طول این مدت، در تمامی روز‌های کاری (به جز روز‌های تعطیل رسمی) و از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ با مراجعه به واحد ماموگرافی این مرکز از خدمات تصویربرداری و مشاوره تخصصی رایگان بهره‌مند شوند.

دکتر حقیقی با تأکید بر اینکه ماموگرافی به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های غربالگری در تشخیص توده‌های پستانی در مراحل اولیه شناخته می‌شود، افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش آگاهی عمومی، تشخیص زودهنگام ضایعات پستانی و تسهیل دسترسی بانوان به خدمات تخصصی تصویربرداری است.

او تصریح کرد: همکاری و مشارکت فعال بانوان در این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری، کنترل و درمان به‌موقع سرطان پستان دارد و می‌تواند گام مهمی در ارتقای سلامت جامعه بانوان استان گیلان به شمار آید.

