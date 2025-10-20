محمد بن سلمان و رئیس جمهور فرانسه بر لزوم خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و تحقق راه حل دو دولتی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بر لزوم خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و تحقق راه حل دو دولتی تأکید کردند.

در یک تماس تلفنی روز یکشنبه، این دو رهبر درباره تحولات غزه و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ و در عین حال تقویت امنیت و ثبات در سراسر خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند.

این خبرگزاری گزارش داد که آنها بر «ضرورت فوری کاهش رنج‌های انسانی مردم فلسطین» تأکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت برداشتن «گام‌های عملی برای دستیابی به صلحی عادلانه و جامع بر اساس راه‌حل دو دولت» تأکید کردند.

توافق آتش‌بس در غزه بر اساس طرحی که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد شده بود، در ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد. این توافق شامل عقب‌نشینی تدریجی نیرو‌های اسرائیلی، تبادل زندانیان، ورود فوری کمک‌های بشردوستانه و خلع سلاح گروه فلسطینی حماس است.

این توافق به جنگ مرگباری که در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و در آن حملات اسرائیل با حمایت ایالات متحده بیش از ۶۸۰۰۰ نفر را به شهادت رساند و ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی غزه را ویران کرد، پایان داد.

به گفته وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، در ماه سپتامبر، در هشتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۰ کشور دیگر کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و تعداد کل کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت شناختند از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به ۱۵۷ کشور رسید.

