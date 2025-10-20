کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال رای جدید خود را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته وضعیت بازیکنان رای جدید خود را درباره شکایت مربی پیشین مس از این باشگاه صادر کرد.

رای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت علی سامره از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال (۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت غرامت و ۵ میلیارد ۴۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت باقیمانده دستمزد) و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۱۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

برچسب ها: کمیته وضعیت بازیکنان ، فدراسیون فوتبال
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بدبخت این معادن مس و فولاد و نفت و بانک ها که توسط فوتبالی ها نیز به تاراج می روند.
