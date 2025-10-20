سرپرست کادر پزشکی اعزامی به بازی های آسیایی جوانان بحرین از استقرار کادر پزشکی قبل از اعزام ورزشکاران در محل بازی ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رضا سعیدی سرپرست کادر پزشکی اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ گفت:کادر پزشکی اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان بحرین شامل ۲  اقا و یک پزشک خانم و ۲ فیزیوتراپ آقا و یک فیزیوتراپ خانم و یک متخصص تغذیه است ، که قبل از اعزام تیم‌های ورزشی در هتل کادر سرپرستی مستقر و درمانگاهی در خور و شان ورزشکاران عزیزمان تهیه و تدارک دیده شد.


او افزود:تجهیزات لازم با حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی فراهم و در محل هتل مستقر و کلیه تجهیزات پزشکی تهیه و تمهیدات لازم اندیشیده شد و این امکان را داریم به مسابقات مختلف پزشک و فیزیوتراپ اعزام کنیم هر چند برخی تیم ها مثل فوتسال و هندبال پزشکیار دارند، اما چون اکثر تیم ها فاقد پزشک یار و فیزیوتراپ هستند تیم پزشکی طبق برنامه در کنار تیم ها باشند تا انشالله بچه بدون دغدغه رقابت‌های خوبی را پیش رو داشته وبرای کشور عزیزمان بهترین نتیجه را کسب کنند.

