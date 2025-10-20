رئیس پلیس فتا استان خوزستان هشدار داد: مراقب لینک‌های جعلی تحت عنوان هدایای یارانه‌ای دولت از سوی بانک ملی ایران باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: اخیراً پیام‌های حاوی لینک ناشناس در شبکه‌های اجتماعی با عنوان دریافت هدایای یارانه دولت از سوی بانک ملی ایران، برای کاربران ارسال می‌شود.

وی افزود: لینک‌های ارسال شده در این پیام‌ها، کاربران را به سایتی جعلی هدایت کرده که احتمال دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شهروندان متصور است.

این مقام انتظامی به کاربران توصیه نمود: به هیچ وجه وارد لینک‌های ناشناس نشده و هیچگونه اطلاعاتی به اشتراک نگذارید. همچنین از ارسال این پیام ها به اشخاص دیگر خودداری نمایید.

