باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: اخیراً پیامهای حاوی لینک ناشناس در شبکههای اجتماعی با عنوان دریافت هدایای یارانه دولت از سوی بانک ملی ایران، برای کاربران ارسال میشود.
وی افزود: لینکهای ارسال شده در این پیامها، کاربران را به سایتی جعلی هدایت کرده که احتمال دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شهروندان متصور است.
این مقام انتظامی به کاربران توصیه نمود: به هیچ وجه وارد لینکهای ناشناس نشده و هیچگونه اطلاعاتی به اشتراک نگذارید. همچنین از ارسال این پیام ها به اشخاص دیگر خودداری نمایید.
منبع: روابط عمومی