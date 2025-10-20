شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بسته بودن درب نمازخانه در راه آهن شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه حمل و نقل ریلی در زمینه انتقال مسافر به دلیل برخورداری از امنیت و قیمت مناسب مورد استقبال مسافران واقع شده و بهترین جایگزین برای لذت بردن از سفر است. روزانه مسافران بسیاری از طریق راه آهن به شهر‌های دیگر سفر می‌کنند؛ بنابراین فراهم کردن امکانات رفاهی بسیار حائز اهمیت است. اما این روز‌ها مسافرانی که از راه آهن شهر تهران تردد دارند از بسته بودن درب نمازخانه راه آهن ابراز نارضایتی دارند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر‌امروز راه‌آهن تهران بودیم و مراجعه کردیم به مسجد برای نماز، اما دیدیم در مسجد را بستند. با اینکه قطار‌های مختلفی وارد ایستگاه می‌شدند وعده زیادی هم برای اقامه نماز مراجعه می‌کردند.

باید منتظرمی‌ماندند تا نماز مسافران تمام شود و بعد شروع به نماز خواندن کنند و حتی خیلی‌ها هم اعلام می‌کردند نمی‌توانند ایستاده نماز بخوانند ونیاز به صندلی دارند؛ اما باز هم درب نمازخانه ایستگاه را باز نمی‌کرد. با اینکه مسجد حاضر و آماده است و تمام امکانات را دارد؛ اما مردم باید پشت در‌های بسته روی دو تکه فرش نماز بخوانند. آن هم به بهانه اینکه یه عده از مسافران آنجا استراحت می‌کنند و نمازخانه کثیف می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

