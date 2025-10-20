دیده‌بان حقوق بشر سوریه از نقض دوباره آتش‌بس در السویداء توسط تروریست‌های وابسته به وزارت دفاع الجولانی خبر داد که منجر به گسترش درگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نقض جدیدی در توافق آتش‌بس منعقد شده در استان السویداء مشاهده شده است، به طوری که تروریست‌های وابسته به وزارت دفاع دولت الجولانی مستقر در محور المجدل، روستا‌های مجاور المجدل را با گلوله‌های انفجاری و تیرباران‌های سنگین کالیبر ۲۳ هدف قرار دادند. 

این نهاد تاکید کرد که نیرو‌های گارد ملی در السویداء به منابع تیراندازی پاسخ دادند، در حالی که منطقه در حالت تنش به سر می‌برد و بیم آن می‌رود که در ساعات آتی درگیری‌ها به شکل گسترده‌تری از سر گرفته شود.

دیده‌بان همچنین اشاره کرد که در ۱۷ اکتبر جاری، درگیری‌های مسلحانه‌ای میان نیرو‌های گارد ملی در السویداء و تروریست‌های وابسته به وزارت دفاع و نیرو‌های پشتیبان دولت الجولانی در محور «عری خربه سمر» رخ داد که در آن از سلاح‌های سبک و متوسط ۲۳ میلی‌متری استفاده شد، اما هیچ تلفات یا جراحتی به ثبت نرسید. 

شایان ذکر است که تنش‌ها در جنوب سوریه در ۱۳ جولای (۲۲ تیر ۱۴۰۴) پس از درگیری در استان سویدا بین قبایل عشایر مسلح و دروزی‌های مسلح تشدید شد. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که عشایر بدوی عرب سوریه، یک مرد دروزی را ربودند و ماشین او را مصادره کردند.

در همین راستا نیز رژیم تروریستی اسرائیل با ادعای حمایت از دروزی‌ها، حملاتی را علیه خودروهای نظامی سوریه که به سمت استان سویدا می‌رفتند، آغاز کرد.

منبع: النشره

