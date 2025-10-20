در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و معاونین تأمین اجتماعی، ارائه سرویس‌های جدید الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه هفتگی بررسی طرح تحول دیجیتال از طرح‌های توسعه‌ای و تحولی بیست‌گانه سازمان تأمین اجتماعی، ارائه سرویس‌های جدید الکترونیکی تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، مدیران کل استان‌ها نظرات خود را در خصوص خدمات غیرحضوری جدید سازمان تأمین اجتماعی بیان کردند.

 

سرویس‌های جدید غیرحضوری ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان که در آینده نزدیک در دسترس بیمه‌شدگان قرار خواهد گرفت، با هدف تسهیل و غیرحضوری شدن کامل ارائه خدمات و تکریم ذینفعان و افزایش شفافیت ایجاد می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه گفت: مراجعه به شعب و رفت و آمد‌ها به مراکز اجرایی سازمان باید به کمترین حد ممکن برسد و ذینفع بدون مراجعه، درخواست خود را ارائه و نتیجه را مشاهده کند.

مصطفی سالاری با تأکید بر اخذ نظرات همکاران استان‌ها برای رفع مسائل سازمانی افزود: برای ارائه بهترین خدمات باید تعامل با دستگاه‌های مختلف را تقویت کنیم و ارتباط دوطرفه مناسبی برقرار باشد تا امور بیمه‌شدگان به بهترین نحو صورت گیرد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: این کارگروه در سطوح ملی، استانی و شعب سازمان برای پیگیری بیمه این قشر زحمتکش تشکیل شد تا علاوه بر نظم‌دهی امور و افزایش شفافیت اطلاعات، زمینه افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی واقعی با مشارکت گروه‌های اجتماعی ذینفع فراهم شود.

سالاری گفت: کلیات قانون بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جزئیات آن به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ امیدوارم با تصویب این طرح، امکان بیمه‌شدن تمامی رانندگان کشور با تأمین منابع پایدار فراهم شود.

سالاری در ادامه بر تسریع در اجرای تفاهم‌نامه‌های جداگانه میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد و افزود: منابع بیمه هنرمندان و ورزشکاران بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها از محل کسورات بیمه‌ای رشته‌های فعالیت‌های مرتبط تأمین خواهد شد تا افراد بیشتری از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند و منابع پایدار مالی آن نیز توسط دستگاه متولی فراهم شود.

وی با اشاره به مزایای داشبور‌د طراحی شده که در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: با تکمیل این پروژه، تحولی اساسی و مهم بر مبنای خدمات دیجیتال در ارتباط مابین نهاد‌های متولی گروه‌های هدف و سازمان تأمین اجتماعی رقم می‌خورد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای سید فتح‌اله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی
جناب آقای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر سالاری مدیریت محترم عامل سازمان تامین اجتماعی
معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی را بپردازید! امروز 28 مهر 1404 - 13:09 هست که چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی معوقات فروردین را هنوز دریافت نکردند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۲:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره آقای سالاری از زمانی که شما مجددا در مسند تامین اجتماعی رسیدید فرق گذاشتن بین بازنشستگان رایج شده چرا یک عده باید 12شهریور معوقه هامون و بگیرن یه مثل من اخر مهرماه ؟ چرا چون 22تومان حقوق ناچیز میگیریم بد کردیم 31سال هر ماه از فیش حقوقی حق بیمه کسر شده حتما ماهم باید در سن 60سالگی با پرداخت ده پانزده سال بازنشسته می‌شدیم ؟ گناه کار شدیم آقای سالاری خدا ازتون مسولین مالی سازمان تامین اجتماعی نگذره که خودشون حقوق 100میلیون به بالا میگیرن دستور پرداخت یا عدم پرداخت میدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
برای یک وام 50 میلیونی!!! بازنشستگان باید به دفاتر سازمان مراجعه کنند و بازنشستگان سالمند را به زحمت می اندازند

در صورتیکه ثبت نام همین وام برای بازنشستگان کشوری اینترنتی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
رئیس سازمان به این بیشرفی ندیده بودم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
با چندبار مراجعه به شعبه حضوری کارمان را پیگیری کردیم تا علی رغم نداشتن مشکلی در روند به نتیجه رسید. همه شما ها پشت تریبون ادارات را بهشت موعود نشان می دهید اما در عمل جور دیگری عمل می شود.
کمی هم فرهنگ سازی خوبه برای کارمندان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
شماها دیگر در خلف وعده استاد شده آید و فساد هم نهادینه شده مشکلی ندارید لطفاً راحت باشید
۰
۱
پاسخ دادن
