به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان نیمه نخست امسال ۸۱۰ میلیارد ریال زکات در این استان جمع آوری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - رضا طوسی اظهار کرد: از مجموع زکات جمع‌آوری شده در سال جاری ۴۷ میلیارد ریال به میزان ۶ درصد در اختیار دبیرخانه شورای زکات استان قرار گرفته است.

وی افزود: دبیرخانه شورای زکات نیز با هم‌افزایی، این میزان زکات را در زمینه‌های مختلف کمک به تحصیل، درمان، مسکن و معیشت مددجویان هزینه کرده و چهار هزار و ۸۰۰ مددجو از آن بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: ۷۶۰ میلیارد ریال زکات نیز توسط مبلغان، عاملان، دستگاه‌های عضو شورای زکات، موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری، توسط معتمدان برای نیازمندان همان محل جمع‌آوری شده است.

طوسی با بیان اینکه کردستان جزو استان‌های برتر در زمینه پرداخت زکات است، یادآور شد: براساس تعهد، برنامه ریزی امسال برای جمع آوری زکات ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.