کارشناس کشاورزی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش صادرات، قیمت برخی محصولات همچون نارنگی، پرتقال، کیوی، گوجه فرنگی، لیموترش، سیب زمینی و پیاز نسبت به هفته قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش صادرات، قیمت برخی محصولات همچون نارنگی، پرتقال، کیوی، گوجه فرنگی، لیموترش، سیب زمینی و پیاز نسبت به هفته قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شده است.

وی قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۴۰ تا ۸۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، کیوی ۱۱۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، لیموشیرین ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان و انار ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان اعلام کرد.

دارایی نژاد ادامه داد: در حال حاضر هرکیلو خیار با نرخ ۳۰ تا ۴۵ هزارتومان، انگور شاهرودی ۳۰ تا ۶۰ هزارتومان، انگور بی دانه ۶۰ تا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان، پسته تازه ۲۵۰ تا ۴۵۰ هزارتومان، هلو و شلیل ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، سیب دماوند ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، توت فرنگی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، موز هندی ۱۲۰ هزارتومان و موز اکوادور ۱۴۰ هزارتومان در میدان عرضه می شود.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو گوجه فرنگی را ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان، لیموترش ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزارتومان، سیب زمینی ۲۰ تا ۳۵ هزارتومان، پیاز ۱۷ تا ۲۲ هزارتومان و سبزی ۶۰ هزارتومان اعلام کرد.

فعال میدان مرکزی از توزیع ۱۵ تا ۲۰ هزارتن میوه و صیفی در میدان خبرداد و گفت: در حال حاضر مشکلی در توزیع نداریم، هرچند بدلیل سرمازدگی و کم آبی پیش بینی می شود که تولید میوه های پاییز نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی درباره آینده بازار میوه و صیفی تصریح کرد: با استمرار روند فعلی صادرات پیش بینی می شود که قیمت مجددا ۱۰ درصد دیگر افزایش یابد.