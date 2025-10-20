لوکا مودریچ به ستایش از رافائل لیائو پرداخت و او را بازیکنی شگفت‌انگیز توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلان یکشنبه‌شب (۲۷ مهر) در هفته هفتم رقابت‌های سری A با درخشش رافائل لیائو فیورنتینا را با نتیجه دو بر یک شکست داد و سه امتیاز ارزشمند را کسب کرد تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. ستاره میلان در این بازی لیائو بود که هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.

بازی‌های درخشان لیائو در میلان ستایش لوکا مودریچ را به دنبال داشت. این هافبک کروات پس از بازی گفت: رافائل واقعاً شگفت‌انگیز است. مدتی بود منتظر بازی با او بودم؛ چرا که در شروع فصل مصدوم شد. حالا دارد فرم خودش را بازمی‌یابد و این همان لیائویی است که به او نیاز داریم. او استعدادی استثنایی است. وقتی از بیرون بازی‌هایش را تماشا می‌کردم، می‌دیدم که یکی از بهترین بازیکنان دنیاست و حالا که با او تمرین می‌کنم، می‌بینم واقعاً همین‌طور است.

او ادامه داد: نکته عالی درباره لیائو این است که هنوز ظرفیت پیشرفت دارد. همه چیز به او بستگی دارد و اگر با این سطح ادامه دهد، یکی از ستون‌های اصلی تیم خواهد شد.

مودریچ در پایان گفت: امیدوارم این دو گل به افزایش اعتماد به نفسش کمک کند. او این فصل برای ما بازیکن بسیار تعیین‌کننده‌ای خواهد بود و امشب این را به خوبی نشان داد.

میلان با بردی که در این بازی به دست آورد با ۱۶ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم‌های اینتر، ناپولی و رم هم با ۱۵ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای دارند.

برچسب ها: روسونری ، میلان
خبرهای مرتبط
آلگری و راه طولانی پیش روی روسونری
سری آ ایتالیا؛
میلان ۲ - ۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
آخرین اخبار
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد
کاروان الوحدات اردن به تهران رسید
ستایش لوکیتا از ستاره شگفت‌انگیز روسونری
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
الوحدات با غیبت چهار بازیکن کلیدی آماده نبرد با استقلال شد
آلگری و راه طولانی پیش روی روسونری
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
آلونسو: این تیم راه بردن را بلد است/ کورتوآ ما را نجات داد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲ - ۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت