باشگاه خبرنگاران جوان - میلان یکشنبهشب (۲۷ مهر) در هفته هفتم رقابتهای سری A با درخشش رافائل لیائو فیورنتینا را با نتیجه دو بر یک شکست داد و سه امتیاز ارزشمند را کسب کرد تا به صدر جدول ردهبندی صعود کند. ستاره میلان در این بازی لیائو بود که هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.
بازیهای درخشان لیائو در میلان ستایش لوکا مودریچ را به دنبال داشت. این هافبک کروات پس از بازی گفت: رافائل واقعاً شگفتانگیز است. مدتی بود منتظر بازی با او بودم؛ چرا که در شروع فصل مصدوم شد. حالا دارد فرم خودش را بازمییابد و این همان لیائویی است که به او نیاز داریم. او استعدادی استثنایی است. وقتی از بیرون بازیهایش را تماشا میکردم، میدیدم که یکی از بهترین بازیکنان دنیاست و حالا که با او تمرین میکنم، میبینم واقعاً همینطور است.
او ادامه داد: نکته عالی درباره لیائو این است که هنوز ظرفیت پیشرفت دارد. همه چیز به او بستگی دارد و اگر با این سطح ادامه دهد، یکی از ستونهای اصلی تیم خواهد شد.
مودریچ در پایان گفت: امیدوارم این دو گل به افزایش اعتماد به نفسش کمک کند. او این فصل برای ما بازیکن بسیار تعیینکنندهای خواهد بود و امشب این را به خوبی نشان داد.
میلان با بردی که در این بازی به دست آورد با ۱۶ امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت. تیمهای اینتر، ناپولی و رم هم با ۱۵ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای دارند.