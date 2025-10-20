باشگاه خبرنگاران جوان _محمد جواد ترابیان با اشاره به تقویت تدریجی سامانه ناپایدار در منطقه گفت: از امروز وزش باد با جهت غالب شرقی در سطح استان افزایش می‌یابد که این پدیده در مناطق شرقی قم با خیزش گرد و غبار همراه خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم افزود: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، امروز در ساعات ظهر و بعدازظهر افزایش موقت ناپایداری پیش‌بینی می‌شود و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در نواحی باز و بیابانی استان شود.

ترابیان تأکید کرد: با توجه به روند کنونی وضعیت جوی، پیش‌بینی می‌شود دمای هوای استان قم در مقایسه با امروز، فردا حدود یک درجه افزایش داشته باشد و شرایط جوی همچنان بدون وقوع بارش قابل توجه پایدار باقی بماند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم با بیان اینکه بارشی برای امروز و فردا در سطح استان پیش‌بینی نشده است، عنوان کرد: بر اساس الگو‌های پیش‌بینی میان‌مدت، از اوایل هفته آینده مجدداً ناپایداری‌ها در استان افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: احتمال می‌رود در شامگاه یکشنبه هفته آینده، به‌ویژه در ارتفاعات جنوبی استان قم، بارش‌های پراکنده و خفیف رخ دهد که وقوع آن منوط به پایداری شرایط جوی در ساعات پایانی روز خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم در پایان با توصیه به شهروندان نسبت به رعایت نکات بهداشتی در مواجهه با گرد و غبار، از فعالان حوزه کشاورزی و ترددکنندگان در مسیر‌های شرقی استان خواست تا نسبت به تغییرات باد و کاهش دید افقی توجه لازم را داشته باشند.

منبع:اداره کل هواشناسی قم