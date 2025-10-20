باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال علوی، با اشاره به برگزاری انتخابات آتی شورا‌های شهر و روستا و تیره‌های عشایری در این استان به صورت تمام الکترونیک گفت: برگزاری انتخابات به این شیوه، علاوه بر تسریع در روند اجرا، سلامت انتخابات را افزایش داده و دغدغه‌های انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را کاهش می‌دهد.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس افزود: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های شهر و روستا نخستین انتخاباتی است که پس از اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود.

او ادامه داد: با تشکیل ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استان نیز به دستور استاندار فارس تشکیل و احکام اعضای آن صادر نیز شد.

علوی اظهار کرد: جلسات ستاد انتخابات استان به‌صورت منظم در حال برگزاری است و تاکنون تعدادی دوره آموزشی نیز برای فرمانداران، بخشداران و کارشناسان برگزار شده است.

دبیر و رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات فارس گفت: استان فارس با ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش و ۱۲۵ شهر بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است.

علوی افزود: در استان ۲ هزار و ۳۰۳ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند که از این تعداد، ۲ هزار و ۹۰ روستا با جمعیت زیر یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای سه نفره و ۲۱۳ روستا با جمعیت بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای پنج نفره خواهند بود.

او ادامه داد: همچنین استان فارس دارای ۲۰۷ تیره عشایری واجد شرایط انتخابات است که از این میان، ۲۰۰ تیره تا جمعیت یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای سه‌نفره و ۷ تیره با جمعیت بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای پنج نفره هستند.

علوی اظهار کرد: از میان ۱۲۵ شهر استان، شورا‌های ۱۱۵ شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت پنج نفره و ۹ شهر با جمعیت بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر هفت‌نفره و شورای اسلامی کلان‌شهر شیراز نیز با جمعیت بین یک تا ۲ میلیون نفر دارای شورای ۱۳ نفره است.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، جمعیت این استان را بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، چهار میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر برشمرد و افزود: از این تعداد، ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۸۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات پیش رو هستند.

علوی افزود: انتخابات پیش‌رو به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود و احراز هویت رای‌دهندگان نیز از طریق اثر انگشت یا تشخیص چهره انجام خواهد شد.

او ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ۲ هزار و ۱۰۷ شعبه رای‌گیری شهری (یک هزار و ۹۷۳شعبه ثابت و ۱۳۴ شعبه سیار)، ۱۵۳ شعبه عشایری (۱۷ شعبه ثابت و ۱۳۶ سیار) و یک هزار و ۸۰۸ شعبه روستایی (۱۰۱۷ ثابت و ۷۹۱ سیار) پیش‌بینی شده است.

علوی اظهار کرد: در مجموع، چهار هزار و شصت و سه شعبه اخذ رای در استان فعال خواهد بود که شامل سه هزار و نه شعبه ثابت و یک هزار و پنجاه و چهارشعبه سیار است.

دبیر ستاد انتخابات فارس گفت: شهرستان شیراز با ۹۰۵ شعبه بیشترین و شهرستان اوز با ۲۱ شعبه کمترین تعداد شعبه رای‌گیری را دارد.

علوی افزود: پیش بینی می‌شود حدود ۹۵ هزار نفر در برگزاری انتخابات پیش‌روبه عنوان عوامل برگزاری انتخابات همکاری داشته باشند.

او، در خصوص تاریخ‌های مهم انتخابات آتی شورا‌ها نیز گفت: ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ انتشار نخستین اطلاعیه درباره دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و ۲۷ مهرماه جاری نیز آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها بود.

علوی اظهار کرد: در ادامه در روز ۲۱ آذرماه تشکیل هیات اجرایی مرکزی را شاهد خواهیم بود و به دنبال آن در روز ۲۷ آذرماه، دستور رسمی انتخابات و ۲۸ آذرماه دستور تشکیل هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه و ۲۰ دی‌ماه نیز آغاز ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های شهر را خواهیم داشت.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت: هشت بهمن‌ماه، شروع بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی و سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ هم آغاز زمان تبلیغات داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر خواهد بود.

علوی افزود: در ارتباط با انتخابات شورا‌های روستایی و عشایری نیز ۳۰ آبان‌ماه آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، ۲۱ آذرماه زمان تشکیل هیات‌های مرکزی، ۲۹ دیماه دستور شروع انتخابات، یکم بهمن‌ماه زمان تشکیل هیأت‌های اجرایی در بخشداری‌ها، ۲۴ بهمن‌ماه آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های روستایی و عشایری و ۱۱ اسفندماه نیز زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سوم اردیبهشت ۱۴۰۵اغاز تبلیغات داوطلبان خواهد بود.

او اظهار کرد: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز همزمان با سراسر کشور در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در استان فارس برگزار خواهد شد.

منبع: استانداری فارس