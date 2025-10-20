باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بهترین غذاهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است + فیلم

متخصص طب سنتی در خصوص سیستم ایمنی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد سیستم ایمنی توضیحاتی بیان‌ کرد.

 

 
مطالب مرتبط
بهترین غذاهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است + فیلم
young journalists club

تقویت سیستم ایمنی بدن با چند خوراکی ساده

بهترین غذاهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است + فیلم
young journalists club

راهکارهای تغذیه‌ای برای تقویت سیستم ایمنی مبتلایان به HIV/AIDS

تغذیه کودک در زمان بیماری

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم
۵۷۶

قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم
۵۱۶
حمله تند بازیگر سرشناس هالیوودی:

ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
بهار تولید در دل پاییز + فیلم
۵۱۱

بهار تولید در دل پاییز + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم
۴۸۲

مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم
۴۷۶

خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.