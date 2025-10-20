فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای اینترنتی که در فضای مجازی اقدام به فروش کفش و کتانی می‌نمود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ "حسین مافی "در تشریح این خبر بیان داشت:در پی مراجعه و شکایت تعدادی از مالباختگان در پلیس فتا شهرستان ری، فردی مبلغ ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در قبال خرید کالا واریز کرده است که مبلغ توسط پلیس فتا مسدود شده است.

وی افزود: موضوع از این قرار بود که فردی در فضای مجازی اینستاگرام که با شگرد فروش کفش و کتانی اقدام به کلاهبرداری می‌نمود و بعد از قبول سفارشات خریداران و واریز مبلغ به حساب ایشان هیچ جنسی برای آن‌ها ارسال نمیشد که این موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان ری قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: عوامل پلیس فتا شهرستان ری با رصد فضای مجازی موفق به دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پس از دستگیری کلاهبردار و انجام تحقیقات، متهم لب به اعتراف گشود و به ۱۵ فقره کلاهبرداری اعتراف نمود که در این خصوص تا کنون ۱۱ مالباخته شناسایی شدند.

سرهنگ" مافی" در پایان ضمن توصیه به تمام شهروندان جهت جلوگیری از هر گونه معاملات غیر حضوری منجر به کلاهبرداری و آگاهی کامل از احراز هویت خریدار یا فروشنده، اعلام نمود: متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان ری دلالت داده شد.

برچسب ها: کلاهبرداری ، فضای مجازی
خبرهای مرتبط
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کلاهبردار اینترنتی در چنگ پلیس فتا
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
آخرین اخبار
تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان
کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دادگستری تهران برای آزادسازی زندانیان
مستندات جنایات صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده است
رئیس پلیس آگاهی فراجا: احساس ناامنی در مجرمان را بیشتر می‌کنیم
اهدای حدود ۳۵۰۰ جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی
چالش‌های جدی پرستاران بخش خصوصی؛ تبعیض، عدم اجرای قانون و تهدید ثبات شغلی
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
حریم تهران به‌طرز نامناسبی کوچک و متداخل شده است
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کیفرخواست سارقان خودرو‌های لوکس اتوبان‌های شمال‌غرب تهران صادر شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
دستگاه‌های اجرایی خدمت به ایثارگران را در اولویت قرار دهند
ساخت زیرگذر دوطبقه در چهارراه جهان کودک
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
تشدید نظارت بر موتورسیکلت‌ها در خطوط بی‌آرتی
کشف ۴۳۰ میلیارد ریالی داروی غیر مجاز در غرب تهران
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
۲ نقطه جدید برای احداث آرامستان در حال بررسی است
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
کلاهبردار اینترنتی در چنگ پلیس فتا
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
بررسی ۷۷۳ پرونده حق پرستاری و هزار پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید پایتخت
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم