باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ "حسین مافی "در تشریح این خبر بیان داشت:در پی مراجعه و شکایت تعدادی از مالباختگان در پلیس فتا شهرستان ری، فردی مبلغ ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در قبال خرید کالا واریز کرده است که مبلغ توسط پلیس فتا مسدود شده است.

وی افزود: موضوع از این قرار بود که فردی در فضای مجازی اینستاگرام که با شگرد فروش کفش و کتانی اقدام به کلاهبرداری می‌نمود و بعد از قبول سفارشات خریداران و واریز مبلغ به حساب ایشان هیچ جنسی برای آن‌ها ارسال نمیشد که این موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان ری قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: عوامل پلیس فتا شهرستان ری با رصد فضای مجازی موفق به دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پس از دستگیری کلاهبردار و انجام تحقیقات، متهم لب به اعتراف گشود و به ۱۵ فقره کلاهبرداری اعتراف نمود که در این خصوص تا کنون ۱۱ مالباخته شناسایی شدند.

سرهنگ" مافی" در پایان ضمن توصیه به تمام شهروندان جهت جلوگیری از هر گونه معاملات غیر حضوری منجر به کلاهبرداری و آگاهی کامل از احراز هویت خریدار یا فروشنده، اعلام نمود: متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان ری دلالت داده شد.