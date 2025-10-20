باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد حقپرست، رئیس پلیس راه استان هرمزگان، با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی در جادهها، گفت: استفاده از چراغهای زنون، هد لایت و نورهای بسیار شدید خیرهکننده علاوه بر اینکه مغایر با استانداردهای فنی خودرو است، موجب کاهش دید رانندگان روبرو و افزایش احتمال وقوع تصادفات در شب میشود.
وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان برای زیبایی ظاهری یا افزایش میدان دید اقدام به نصب این چراغها میکنند، در حالی که شدت نور آنها باعث آزار چشم دیگر کاربران جاده و ایجاد خطر جدی در عبور و مرور شبانه میشود.
رئیس پلیس راه هرمزگان تصریح کرد: ماموران پلیس راه در قالب گشتهای محسوس و نامحسوس محورهای اصلی و فرعی استان را رصد کرده و خودروهای دارای نور خیرهکننده یا نقص در سیستم روشنایی را شناسایی میکنند و بدون اغماض با رانندگان خاطی برخورد قانونی انجام میدهند.
سرهنگ حقپرست در پایان از رانندگان خواست که برای حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده، از هرگونه تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی خودرو خودداری کنند و رعایت حقوق سایر رانندگان را در اولویت قرار دهند.