مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بر اساس داده‌های ملی، از هر دو زن بالای ۵۰ سال، یک نفر به پوکی استخوان مبتلا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر جندقی، مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، افزود: برنامه‌های هفته سلامت استخوان از ۲۶ مهر تا دوم آبان اجرا می‌شود و محور اصلی آن آموزش، اطلاع‌رسانی و ترویج سبک زندگی سالم برای حفظ سلامت استخوان‌هاست. ما تلاش می‌کنیم مردم را نسبت به اهمیت این موضوع آگاه کنیم تا بتوانیم هم از بروز بیماری پیشگیری کنیم و هم روند ابتلاء را در سنین بالاتر کند سازیم.

جندقی با بیان اینکه پوکی استخوان بیماری‌ای خاموش و بدون علامت است، اظهار کرد: معمولاً افراد زمانی متوجه بیماری خود می‌شوند که دچار شکستگی می‌شوند. در این مرحله، معماری و مواد معدنی استخوان کاهش یافته و استخوان‌ها شکننده شده‌اند. شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان اغلب در نواحی حیاتی بدن مانند ستون مهره‌ها، لگن و استخوان ران رخ می‌دهد که نقش اصلی در تعادل و استحکام بدن دارند.

وی گفت: بعضی از این شکستگی‌ها ممکن است حتی بدون ضربه مشخصی ایجاد شوند؛ مثلاً با یک عطسه یا سرفه ساده. بسیاری از بیماران سال‌ها با درد‌های مزمن یا کمردرد مبهم زندگی می‌کنند، بدون آن‌که بدانند دچار شکستگی مهره شده‌اند. در مراحل پیشرفته‌تر، کوتاه شدن قد، خمیدگی قامت و محدودیت حرکت بروز می‌کند که کیفیت زندگی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت پیشگیری از شکستگی لگن گفت: شکستگی لگن یکی از جدی‌ترین پیامد‌های پوکی استخوان است و آغاز فرآیند ناتوانی یا زمین‌گیری در سالمندان محسوب می‌شود. حدود ۲۰ درصد از مبتلایان، در سال اول پس از شکستگی فوت می‌کنند و نیمی از بازماندگان دیگر هرگز به زندگی عادی برنمی‌گردند. این افراد معمولاً نیازمند مراقبت دائمی خانواده یا خدمات حمایتی هستند و بار اقتصادی و اجتماعی زیادی به نظام سلامت تحمیل می‌کنند.

وی در ارائه راهکار‌های پیشگیری گفت: برای جلوگیری از شکستگی‌ها باید دو عامل را مدنظر قرار دهیم؛ نخست ایمن‌سازی محیط زندگی سالمندان و دوم تقویت استخوان‌ها و عضلات. سالمندان به‌دلیل کاهش تعادل و ضعف عضلات، بیشتر در معرض زمین‌خوردگی قرار دارند. باید محیط منزلشان روشن، بدون سیم و مانع و ایمن باشد و در عین حال، دید و شنوایی‌شان به‌طور منظم بررسی شود تا بتوانند تعادل خود را حفظ کنند.

جندقی ادامه داد: در کنار ایمنی محیط، حفظ استحکام استخوان‌ها اهمیت زیادی دارد. هرچه پیشگیری و تشخیص زودتر انجام شود، احتمال شکستگی کمتر خواهد بود. فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب و پرهیز از رفتار‌های پرخطر در این زمینه نقش کلیدی دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت درباره وضعیت شیوع پوکی استخوان در کشور گفت: آمار‌های ما مربوط به افراد بالای ۵۰ سال است. بر اساس داده‌های ملی، از هر دو زن بالای ۵۰ سال، یک نفر به پوکی استخوان مبتلاست و در مجموع حدود ۳۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال دچار پوکی استخوان هستند. همچنین درصد قابل توجهی از مردان در سنین بالای ۵۰ تا ۷۰ سالگی نیز در معرض این بیماری قرار دارند. به‌طور کلی، پوکی استخوان در زنان شایع‌تر و زودتر بروز می‌کند که علت آن تغییرات هورمونی دوران یائسگی است.

وی افزود: اگرچه بخشی از عوامل پوکی استخوان مانند ژنتیک، نژاد و جنس قابل تغییر نیست، اما با اصلاح سبک زندگی می‌توان تا حد زیادی روند بیماری را به تأخیر انداخت. سیگار، الکل، کم‌تحرکی و تغذیه نامناسب از مهم‌ترین عوامل قابل پیشگیری هستند.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با تأکید بر نقش تغذیه در سلامت استخوان‌ها اظهار داشت: بدن برای ساخت و حفظ استخوان به مقادیر کافی کلسیم و ویتامین D نیاز دارد. دریافت این دو ماده از طریق تغذیه متعادل و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ضروری است. علاوه بر آن، فعالیت‌های بدنی نظیر پیاده‌روی تند، نشستن و برخاستن از صندلی یا تمرینات ساده فشار به دیوار، از جمله ورزش‌هایی هستند که با وارد کردن فشار ملایم به استخوان، موجب تقویت و بازسازی آن می‌شوند.

جندقی در پایان گفت: در کنار این فعالیت‌ها، انجام تمرینات تعادلی نیز اهمیت دارد. تمرین‌هایی مانند راه رفتن به عقب، تغییر جهت‌های کنترل‌شده یا حرکات ساده دست و پا، باعث تقویت عضلات تعادلی و کاهش خطر زمین‌خوردگی می‌شود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: پوکی استخوان زنان ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
۲۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود/ نرخ موالید در سال گذشته به زیر یک میلیون رسید
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تبریک به دولت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
مادران همیشه فداکارن کمبود ویتامبن ابن روزها بیداد می کنه کلا شده مرغ اونهم با موادتزریقی غیر مجاز به مرغها برای پروار شدن گناه بی صدا آه وناله درد پا دامنگیره فکری برای معیشت مردم لطفا
۰
۰
پاسخ دادن
امشب آسمان ایران شهاب‌باران می‌شود
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
رخ‌نمایی هلال ماه جدید و مقارنه عطارد و مریخ/ بارش شهابی جباری کم‌فروغ
دانشگاه آزاد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نداریم
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
کارنامه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفت
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
آخرین اخبار
سیمایی صراف: دانشگاه‌ها باید عقلانیت را به جای شبه علم نهادینه کنند
رم و تأثیر آن بر عملکرد سیستم؛ چه زمانی ارتقای آن مفید است؟
برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی دانش‌آموزی دانوا از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌
ظفرقندی: دانشگاه‌ها پرچمدار علم و مسئولیت اجتماعی در مسیر پیشرفت کشور هستند
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
شناسایی یک دنباله‌دار که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
کارنامه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفت
نیمی از زنان بالای ۵۰ سال کشور دچار پوکی استخوان هستند
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
رخ‌نمایی هلال ماه جدید و مقارنه عطارد و مریخ/ بارش شهابی جباری کم‌فروغ
دانشگاه آزاد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نداریم
امشب آسمان ایران شهاب‌باران می‌شود
جهشی در سطح دی اکسید کربن در جو زمین 
چرا نسل Z به امنیت سایبری اهمیت نمی‌دهد؟