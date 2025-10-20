باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سارانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در استان ۸ سد مخزنی با حجم کلی ۷۵ میلیون مترمکعب وجود دارد که در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب آب در این سدها ذخیره است.
او افزود: این میزان آب ذخیره شده معادل ۱۴ درصد از حجم کل سدهای مخزنی استان است و ۸۶ درصد از ظرفیت سدهای مخزنی استان خالی از آب است.
سارانی بیان کرد: با توجه به کاهش بارندگیها و عدم وقوع سیلاب و رواناب مناسب، آبگیری سدهای مخزنی در سال آبی گذشته بسیار محدود و کم بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی عنوان کرد: با توجه به این که رودخانههای استان اکثرا فصلی هستند و در استان پتانسیل منابع آبی سطحی بسیار پایین است، بیش از ۹۵ درصد از آب استان از طریق منابع زیرزمینی تأمین میشود که این منابع نیز به دلیل مصرف بیش از حد به حالت بحرانی درآمده است.
او از هم استانیها خواست در استفاده صحیح آب توجه و اهتمام داشته باشند.