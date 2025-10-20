آلمان اعلام کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی بیشتری به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو سفارش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه اشپیگل روز دوشنبه با استناد به اسناد طبقه‌بندی‌شده ارائه شده به کمیته بودجه مجلس فدرال آلمان گزارش داد که بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان قصد دارد جت‌های جنگنده F-۳۵ بیشتری ساخت ایالات متحده سفارش دهد.

بر اساس این گزارش، پیستوریوس به کمیته فدرال اطلاع داده است که برای خرید این هواپیمای جنگنده پیشرفته از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین، به بودجه تخمینی ۲.۵ میلیارد یورویی نیاز است. انتظار می‌رود اولین دسته از سفارشات قبلی که قبل از این سفارش جدید برنامه‌ریزی‌شده و شامل ۳۵ مدل بود، در سال ۲۰۲۷ به نیروی هوایی آلمان برسد تا جایگزین جت‌های تورنادو این کشور شود.

این خرید برنامه‌ریزی‌شده‌ی اخیر، در پی ابتکار آلمان برای افزایش هزینه‌های دفاعی خود مطابق با دستورالعمل‌های ناتو، علاوه بر سفارش قبلی برای خرید ۲۰ جت یوروفایتر جدید از ایرباس اس‌ای و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده‌ی ۱۰ میلیارد یورویی در توسعه‌ی پهپادها انجام می‌شود.

