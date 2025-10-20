داماد ترامپ پس از بازدید از غزه وضعیت آن را به شدت تکان‌دهنده‌ای توصیف و اعلام کرد حجم ویرانی‌ها چنان گسترده است، گویی بمب اتم آنجا منفجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از گذشت بیش از یک هفته از سفر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به همراه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه این کشور به غزه پس از اجرای آتش‌بس، او وضعیت این باریکه فلسطینی را توصیف کرد.

کوشنر، که در دستیابی به توافق غزه بین رژیم تروریستی اسرائیل و حماس نقش داشت، به حجم عظیم ویرانی‌ها در این منطقه اشاره کرد و گفت: انگار یک بمب اتمی آنجا منفجر شده است.

او در ادامه صحبت‌های خود در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس نیوز که به طور کامل یکشنبه شب پخش شد، افزود: صحنه طوری بود که گویی یک بمب هسته‌ای در آن منطقه منفجر شده است، سپس دیدم که مردم در حال بازگشت هستند. از ارتش اسرائیل پرسیدم: کجا می‌روند؟ آنها گفتند که به مناطقی برمی‌گردند که خانه‌های ویران‌شده‌شان در آنجاسا، به سرزمینشان، تا چادری را روی آوار برپا کنند. 

انتظار می‌رود دو هیات آمریکایی روز دوشنبه یا سه شنبه بار دیگر به تل آویو سفر کنند تا روند آتش بس را پیگیری کنند، که دیروز پس از انجام ده‌ها حمله رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، شوک بزرگی را متحمل شد و گفت که این حملات در پاسخ به نقض حماس، به ویژه در منطقه رفح در جنوب، انجام شده است.

این درحالی است که دو سرباز اسرائیلی در این منطقه به دلیل مهمات عمل نکرده رژیم تروریستی اسرائیل به هلاکت رسیدند و کاخ سفید نیز آن را تائید کرد، در همین راستا جنبش حماس هرگونه دخالت در تیراندازی در جنوب نوار غزه را رد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی را به تلاش برای فرار از مسئولیت متهم کرده است.

منبع: العربیه

