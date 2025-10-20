باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ندامتگاه فردیس استان البرز، میزبان چهارمین دوره مسابقات آزاد مهارت ویژه زندانیان و سومین دوره مسابقات سربازان وظیفه بود. همچنین برای نخستینبار، کارکنان زندانهای استان نیز در قالب رقابتهای مهارتی به میدان آمدند.
این دوره از مسابقات با مشارکت گسترده و پرشور ۵۳۷ نفر از زندانیان، سربازان و کارکنان زن و مرد زندانهای استان البرز برگزار شد و در پایان، ۵۴ نفر بهعنوان نفرات برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.
مسابقات مذکور در شش رشته مختلف مهارتی برگزار شد و هدف اصلی آن، تقویت روحیه، ارتقای توانمندیهای شغلی، و آمادهسازی زندانیان برای بازگشت موفق به جامعه بود. همچنین، این رقابتها زمینهای را برای افزایش مهارتهای کاربردی سربازان وظیفه فراهم ساخت تا پس از پایان دوره خدمت، از فرصتهای شغلی بیشتری برخوردار باشند.
نکته قابل توجه این دوره، ورود کارکنان زندانها به عرصه رقابتهای مهارتی بود؛ اقدامی که برای نخستینبار در استان البرز صورت گرفت و با استقبال خوبی نیز مواجه شد. ادارهکل زندانهای استان با هدف ارتقای سطح مهارتی نیروی انسانی خود، این بخش را به مسابقات افزود تا کارکنان نیز فرصت محک زدن تواناییهای حرفهای خود را داشته باشند.
مسابقات مهارتی زندانیان، سربازان و کارکنان، گامی عملی در جهت تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بهشمار میرود. برگزاری این برنامهها ضمن ایجاد انگیزه در میان افراد تحت پوشش، به افزایش امید به آینده، اصلاح رفتارها و تقویت توانمندیهای فنی و حرفهای آنان کمک شایانی میکند.
این رویداد با همکاری نهادهای فنی و حرفهای، کارشناسان مهارتی و مسئولان تربیتی برگزار شد و با استقبال قابل توجه شرکتکنندگان و خانوادههای آنان همراه بود. برنامهریزی برای دورههای آینده این مسابقات نیز در دستور کار ادارهکل زندانهای استان البرز قرار گرفته تا با گستردهتر شدن این رویداد، اثرگذاری آن نیز در سطحی بالاتر تداوم یابد.