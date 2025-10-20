قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u062c\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0628\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0634\u062f. \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c\u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u067e\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود. صدا و سیما به گوش سران قوا برسانید. در مورد خودرو نیز حتی می توان تمام حقوق ماهیانه کارکنان ایران خودرو یا سایپا را خود مردم تقبل نمایند و با واریز ماهیانه رقمی به حساب مشخص ، این دلال بازی و فساد خاتمه یابد و تا این شرکت ها کیفیت و قیمت را اصلاح ننمایند از فعالیت آنها جلوگیری گردد.
روح شهید سید ابراهیم رئیسی عزیز قرین رحمت لایزال درگاه الهی باد.آقای سلامی و سایر همکاران خبرنگار ایشان و مدیران صدا و سیما از سران سه قوه مطالبه گری نمایید.
