قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم

براساس مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان - بازار خودرو در سومین روز هفته با موجی تازه از نوسان قیمتی روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر محصولات ایران‌خودرو و سایپا امروز با روند افزایشی معامله شدند.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بنام خدا
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود. صدا و سیما به گوش سران قوا برسانید. در مورد خودرو نیز حتی می توان تمام حقوق ماهیانه کارکنان ایران خودرو یا سایپا را خود مردم تقبل نمایند و با واریز ماهیانه رقمی به حساب مشخص ، این دلال بازی و فساد خاتمه یابد و تا این شرکت ها کیفیت و قیمت را اصلاح ننمایند از فعالیت آنها جلوگیری گردد.
روح شهید سید ابراهیم رئیسی عزیز قرین رحمت لایزال درگاه الهی باد.آقای سلامی و سایر همکاران خبرنگار ایشان و مدیران صدا و سیما از سران سه قوه مطالبه گری نمایید.
۰
۰
پاسخ دادن
