بر اساس آمار‌های ارائه شده، آخرین هواپیمای عملیاتی شرکت هواپیمایی آسمان در فرودگاه مهرآباد زمین‌گیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با زمین‌گیر شدن یک فروند هواپیمای دیگر، شاهد آن هستیم که تعداد ناوگان هوایی فعال شرکت آسمان در فرودگاه مهرآباد به صفر رسیده است.

گفتنی است طبق آخرین آمارها، آخرین هواپیمای عملیاتی این شرکت در تهران به دلیل نبود فضای توقف، در پایگاه مشهد زمین‌گیر شده است. انباشت هواپیماهای زمین‌گیر شده در تهران و شیراز، این تصمیم را رقم زده است.

این شرکت با توجه به هشدارهای کارشناسان و متخصصین صنعت هوانوردی، در سه ماه آینده هیچ هواپیمایی برای جابه‌جایی مسافر نخواهد داشت. این شرکت در حال حاضر یک فروند فوکر ۱۰۰ در پایگاه شیراز و یک فروند بویینگ ۷۳۷ در فرودگاه امام (ره) دارد، اما با توجه به قدیمی بودن این دو فروند، در آینده بسیار نزدیک مجبور به زمین‌گیری آن‌ها نیز خواهد شد.

پیش از این، خضریان، نماینده مجلس، در نطق علنی خود خاطرنشان کرد که در یکی از مراکز استان که آسمان ۵۰۰ نیرو دارد و هر روز صبح کارمندان حضور و غیاب می‌کنند و کاری انجام نمی‌دهند، امروز در فرودگاه مهرآباد نیز (هواپیمایی آسمان) با بیش از ۱۳۰۰ نیرو همین اتفاق رخ داده است!

شرکت هواپیمایی آسمان در گذشته نه چندان دور ۳۳ هواپیمای پروازی داشته که روزانه ۱۷۰ پرواز خروجی از فرودگاه مهرآباد انجام می‌داد.

لازم به ذکر است که آخرین فوکر این شرکت امروز در مسیر ایلام با مشکل مواجه شده است و همین امر باعث شکایت بسیاری از مسافران شده است.

برچسب ها: هواپیما ، ناوگان
خبرهای مرتبط
ایرلاین‌ها حق قیمت‌گذاری مستقل برای بلیت را ندارند
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
هشدار پلیس به مغازه‌دارها
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت
تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
آخرین اخبار
فروش اقساطی لوازم خانگی توسط تمامی شرکت‌های بخش خصوصی + فیلم
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
اکبری: کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
ریزش بیش از ۳۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است
تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
افزایش رغبت متقاضیان به نصب نیروگاه‌های خورشیدی با وام‌های حمایتی
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
هشدار پلیس به مغازه‌دارها
تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
هدررفت سالانه ۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه