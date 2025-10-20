باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با زمین‌گیر شدن یک فروند هواپیمای دیگر، شاهد آن هستیم که تعداد ناوگان هوایی فعال شرکت آسمان در فرودگاه مهرآباد به صفر رسیده است.

گفتنی است طبق آخرین آمارها، آخرین هواپیمای عملیاتی این شرکت در تهران به دلیل نبود فضای توقف، در پایگاه مشهد زمین‌گیر شده است. انباشت هواپیماهای زمین‌گیر شده در تهران و شیراز، این تصمیم را رقم زده است.

این شرکت با توجه به هشدارهای کارشناسان و متخصصین صنعت هوانوردی، در سه ماه آینده هیچ هواپیمایی برای جابه‌جایی مسافر نخواهد داشت. این شرکت در حال حاضر یک فروند فوکر ۱۰۰ در پایگاه شیراز و یک فروند بویینگ ۷۳۷ در فرودگاه امام (ره) دارد، اما با توجه به قدیمی بودن این دو فروند، در آینده بسیار نزدیک مجبور به زمین‌گیری آن‌ها نیز خواهد شد.

پیش از این، خضریان، نماینده مجلس، در نطق علنی خود خاطرنشان کرد که در یکی از مراکز استان که آسمان ۵۰۰ نیرو دارد و هر روز صبح کارمندان حضور و غیاب می‌کنند و کاری انجام نمی‌دهند، امروز در فرودگاه مهرآباد نیز (هواپیمایی آسمان) با بیش از ۱۳۰۰ نیرو همین اتفاق رخ داده است!

شرکت هواپیمایی آسمان در گذشته نه چندان دور ۳۳ هواپیمای پروازی داشته که روزانه ۱۷۰ پرواز خروجی از فرودگاه مهرآباد انجام می‌داد.

لازم به ذکر است که آخرین فوکر این شرکت امروز در مسیر ایلام با مشکل مواجه شده است و همین امر باعث شکایت بسیاری از مسافران شده است.