مجری پروژه‌های نوآورانه ساتبا گفت: برای نصب نیروگاه خورشیدی پشت بامی به صورت آنگرید، وام ما که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان است، قادر است تقریباً بالای ۹۰ درصد هزینه‌های این نیروگاه‌ها را پوشش دهد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هلیا سادات حسینی شکرابی، مجری پروژه‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای نصب نیروگاه خورشیدی پشت بامی به صورت آنگرید، هزینه‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود وام ما که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان است، قادر است تقریباً بالای ۹۰ درصد هزینه‌های این نیروگاه‌ها را پوشش دهد. 

او افزود: برای نوع هیبرید نیز هزینه نصب بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است و در این بخش نیز، وام‌های با سقف ۳۰۰ میلیون تومان می‌توانند بالای ۹۰ درصد هزینه‌های نیروگاه‌های ۵ کیلواتی را پوشش دهند. 

حسینی شکرابی در ادامه تأکید کرد: این حمایت مالی، موجب افزایش رغبت متقاضیان به نصب نیروگاه‌های خورشیدی می‌شود و می‌تواند به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک شایانی کند. 

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، ساتبا ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
محلات پیشتاز در تولید برق خورشیدی + فیلم
تخصیص ۴۰۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
هشدار پلیس به مغازه‌دارها
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت
تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
آخرین اخبار
فروش اقساطی لوازم خانگی توسط تمامی شرکت‌های بخش خصوصی + فیلم
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
اکبری: کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
ریزش بیش از ۳۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است
تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
افزایش رغبت متقاضیان به نصب نیروگاه‌های خورشیدی با وام‌های حمایتی
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
هشدار پلیس به مغازه‌دارها
تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
هدررفت سالانه ۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه