باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هلیا سادات حسینی شکرابی، مجری پروژههای نوآورانه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای نصب نیروگاه خورشیدی پشت بامی به صورت آنگرید، هزینهها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود وام ما که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان است، قادر است تقریباً بالای ۹۰ درصد هزینههای این نیروگاهها را پوشش دهد.
او افزود: برای نوع هیبرید نیز هزینه نصب بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است و در این بخش نیز، وامهای با سقف ۳۰۰ میلیون تومان میتوانند بالای ۹۰ درصد هزینههای نیروگاههای ۵ کیلواتی را پوشش دهند.
حسینی شکرابی در ادامه تأکید کرد: این حمایت مالی، موجب افزایش رغبت متقاضیان به نصب نیروگاههای خورشیدی میشود و میتواند به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور کمک شایانی کند.