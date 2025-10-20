براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۱ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا _منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ امروز در شهرهای اهواز ۱۵۳، خرمشهر ۱۵۴، کارون ۱۵۵ و هویزه ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور آبادان با ۱۴۸، اندیمشک ۱۰۲، بهبهان ۱۰۳، دزفول ۱۰۳، دشت آزادگان ۱۳۸، شادگان ۱۲۲ و ماهشهر ۱۰۶ میکرو گرم بر متر مکعب ناسالم برای گروههای حساس اعلام شد که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شوش، شوشتر، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

  شهر مسجد سلیمان  نیز تنها شهر با هوای پاک  است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است‌.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوای خوزستان ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بسیار ناسالم
آلودگی هوا ۱۱ شهر خوزستان
درخواست برای تشکیل فوری کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار پلیس فتا خوزستان: لینک هدایای یارانه دولت از بانک ملی، جعلی است
هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
کاهش بیش از ۶۰ درصدی وقوع شرارت و خشونت در خوزستان
آخرین اخبار
هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
کاهش بیش از ۶۰ درصدی وقوع شرارت و خشونت در خوزستان
هشدار پلیس فتا خوزستان: لینک هدایای یارانه دولت از بانک ملی، جعلی است
جزییات تیراندازی پلیس به یک خودرو در هویزه