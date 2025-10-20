براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۱ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا _منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ امروز در شهرهای اهواز ۱۵۳، خرمشهر ۱۵۴، کارون ۱۵۵ و هویزه ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور آبادان با ۱۴۸، اندیمشک ۱۰۲، بهبهان ۱۰۳، دزفول ۱۰۳، دشت آزادگان ۱۳۸، شادگان ۱۲۲ و ماهشهر ۱۰۶ میکرو گرم بر متر مکعب ناسالم برای گروههای حساس اعلام شد که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شوش، شوشتر، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شهر مسجد سلیمان نیز تنها شهر با هوای پاک است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است‌.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور