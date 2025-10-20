باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
حمله تند بازیگر سرشناس هالیوودی:

ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم

بازیگر سرشناس هالیوود در مورد سیاست‌های دولت ترامپ‌توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رابرت دنیرو، بازیگر سرشناس هالیوود، با انتقاد تند از دونالد ترامپ، او را فردی نالایق توصیف کرد که به گفته وی، قصد دارد به مردم آمریکا آسیب برساند.

 

 

 

مطالب مرتبط
ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم
young journalists club

کدام بازیگر ترامپ را رئیس جمهور بازنده می‌داند؟

دنیرو: دلم می‌خواهد با مشت توی صورت ترامپ بکوبم! + فیلم

ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم
young journalists club

بهترین‌های سال سینما از نگاه هیات ملی نقد فیلم آمریکا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم
۶۸۴

قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم
۶۴۵

مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم
۶۲۵

خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم
۶۱۵
حمله تند بازیگر سرشناس هالیوودی:

ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم
۵۷۹

روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خوبه ...فقط اگه اوباما رو دیدی براش دست نزنی!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۱:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
احسن لب کلام هیچی واقعا از انسانیت نمی فهمند مردک قلدر همجنس باز وزن باره
۰
۱
پاسخ دادن