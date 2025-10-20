باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها همه جا از فناوریهای نظامی چون پهپاد در جنگهای مدرن صحبت میشود. انقلابی که پهپادهای ارزان قیمت اما کاربردی ایرانی در جنگهای مدرن ایجاد کرد باعث تغییر در استراتژی و تجهیزات جنگی شد تا جایی که برخی از کشورهای از ابداع دیوار ضد پهپاد سخن میگویند.یورونیوز در همین راستا طی مطلبی با عنوان «جنگهای قرن ۲۱ زیر سایه پهپادها؛ «شاهد» ایران، شاهد مثالی از رقابت ابرقدرتهاست» نوشت:« پهپادها نقش فزایندهای در تغییر چهره جنگهای مدرن داشته و نه تنها صنایع دفاعی که حتی ماهیت جنگ در قرن بیست و یکم را هم تغییر دادهاند.»بنابر گزارش این رسانه اروپایی، نشریه الپائیس اسپانیا (El País) در مطلبی تحلیلی به این موضوع پرداخته و مینویسد: «فنآوری و پیشرفتهایی که به لطف هواپیماهای بدون سرنشین ایجاد شده، موجب این شده است که نه تنها قدرتهای منطقهای که حتی ابرقدرتها هم به اهمیت توجه و توسعه این صنایع پی ببرند.»
در همین راستا پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا عنوان کرده است: «این بزرگترین نوآوری نظامی در یک نسل است». او اعتراف کرده که پهپادها بهسرعت به ابزاری تعیینکننده در میدان نبرد تبدیل شدهاند.پیشتر دونالد ترامپ نیز از پهپادهای ایرانی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استفاده شده بود تمجید کرد و گفت: «من تعداد زیادی پهپاد میخواهم، و میدانید، در ایران آنها پهپادهای خوبی میسازند، و آنها را با قیمت ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار تولید میکنند. بنابراین به این شرکت گفتم: میخواهم یکی شبیه به آنها را ببینم. دو هفته بعد آنها با یک پهپاد که ۴۱ میلیون دلار قیمت داشت، به سراغ من آمدند و من گفتم: این چیزی نیست که من در موردش صحبت میکردم. چهلویک میلیون؟ من دارم درباره چیزی با قیمت ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار حرف میزنم، که بتوانید هزاران عدد از آنها را به پرواز درآورید.» یورو نیوز در ادامه این گزارش نوشت:« در این رقابت، مسئله فقط برتری نظامی نیست، بلکه میلیاردها دلار سرمایه و منافع اقتصادی نیز در میان است. دهها شرکت نوپای فناوری در تلاشاند تا سهمی از این بازار عظیم بهدست آورند. با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در سیستمهای پروازی، پهپادها ارزانتر، هوشمندتر و کارآمدتر شدهاند و شرکتهای کوچک اکنون با غولهای صنعت تسلیحات رقابت میکنند.»
این موضوع حتی کشورهای اروپایی را بر آن داشته تا دیوار ضد پهپاد ایجاد کنند اما این موضوع هنوز در حد یک ایده است و گفته میشود که پول و هزینه زیادی باید صرف چنین تجهیزات دفاعی شود.در هم راستا یورونیوز بازهم به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده و مینویسد: «به گفته میگل تهیرو، مدیر نوآوری شرکت اسپانیایی تیآرسی (TRC)، «هیچکس هنوز دقیق نمیداند دیوار ضدپهپاد باید چه شکلی داشته باشد. مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین کوچک و ارزان که میتوانند با چندصد یورو ساخته شوند، چالشی کاملاً متفاوت از مقابله با پهپادهای بزرگ نظامی است.او میگوید هر بار فعالسازی سامانه دفاعی «گنبد آهنین» اسرائیل حدود ۱ میلیارد یورو هزینه دارد، در حالی که حمله با پهپادهایی که تنها ۵۰ هزار یورو ارزش دارند، میتواند همان سامانهها را از کار بیندازد.»
با این حال بخش مهمی از نتیجه جنگها را هزینههای آن تعیین میکند و در این راستا تاثیراتی که پهپاد ایرانی بر جای گذاشته بسیار مهم و محوری بوده است و رژیم صهیونسیتی در این زمینه زمینگیر شده و حالا جنگ ۱۲ روزه و تبعات آن بیشتر آشکار و در تغییر استراتژیهای نبردهای مدرن تاثیر بسزایی از آن را مشاهده میکنیم.چندی پیش نیز یورونیوز از ناکامی جنگنده اف ۱۵ آمریکایی در سرنگونی پهپاد شاهد خبر داده بود. این رسانه نوشت: « در جریان حملات پهپادی روز ۱۳ آوریل ایران به اسرائيل، خلبانان یک جنگنده اف-۱۵ آمریکایی پس از اتمام موشکهای هوا به هوای خود تلاش کردند با استفاده از یک بمب هدایتشونده یک پهپاد شاهد-۱۳۶ ایرانی را سرنگون کنند، اما ناکام ماندند.»
منبع: فارس