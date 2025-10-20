باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ششمین روز از هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر در بخش دختران روز گذشته (یکشنبه ۲۷ مهر ماه) در استان‌های مختلف پیگیری شد و چهره‌ها و تیم‌های شاخص معرفی شدند.

تهران قهرمان رقابت‌های شطرنج شد

مسابقات شطرنج با حضور ۱۲۵ بازیکن از ۲۷ استان در پنج رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال در قالب هفت دور مسابقه با میزبانی شیراز برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها، تیم تهران با هفت برد، یک تساوی و بدون شکست عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم آذربایجان شرقی با پنج برد، یک تساوی و یک شکست در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مازندران با چهار برد، دو تساوی و یک شکست عنوان سوم را از آن خود کرد. تیم‌های همدان، مرکزی، البرز، فارس، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب مقام‌های چهارم تا دهم را به‌دست آوردند.

در بخش انفرادی، نتایج زیر به ثبت رسید:

در رده سنی ۱۶ سال، آرمیتا مجیدی از آذربایجان غربی مقام اول، مهسا علوی از زنجان مقام دوم و ماهیا گودینی از کرمانشاه مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۱۵ سال، صبا سوداچی از تهران اول شد، اسرا عبدالعلی‌زاده از آذربایجان شرقی دوم شد و آیشان خلیل‌زاده از آذربایجان غربی سوم شد.

در رده سنی ۱۴ سال، ترانه تقی‌زاده اندرابی از البرز مقام اول، دنیز باراتپور از همدان مقام دوم و پرنیا فتوحی از اصفهان مقام سوم را به‌دست آوردند.

در رده سنی ۱۳ سال، دیانا نجفی از مازندران اول شد، ارغوان نبی‌زاده از گیلان دوم شد و بیتا کرمی کوشکی از فارس سوم شد.

در رده سنی ۱۲ سال، ستوده بختیاری از تهران مقام اول، نیلوفر کاظمی از فارس مقام دوم و مونا مظفری‌پور از یزد مقام سوم را کسب کردند.

اصفهانی‌ها فاتح مسابقات شمشیربازی اپه

رقابت‌های شمشیربازی اسلحه اپه در بخش انفرادی با حضور ۷۷ شرکت‌کننده از ۲۴ استان و با میزبانی یزد برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

مقام اول: مینا براتی کهریزسنگی از استان اصفهان

مقام دوم: فاطمه آخوندی از استان یزد

مقام سوم: آتریسا شیخ‌الاسلام از اصفهان و ستاره سالدورگر از اصفهان

در مسابقات بخش تیمی نیز ۱۹ استان شرکت کردند و تیم اصفهان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. یزد بر سکوی دوم قرار گرفت و تیم‌های تهران و خراسان رضوی به طور مشترک به رتبه سوم رسیدند.

خراسان رضوی قهرمان هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر کبدی دختران شد

رقابت‌های کبدی با حضور ۲۴ تیم در سالن شش‌هزارنفری جهان‌پهلوان رضازاده در اردبیل برگزار شد و تیم خراسان رضوی با کسب ۳۳ امتیاز با پیروزی مقابل تهران، جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم تهران نائب قهرمان شد و تیم‌های گلستان و البرز جایگاه سوم مشترک را کسب کرد.