کاهش بیش از ۶۰ درصدی وقوع شرارت و خشونت در خوزستان

دادستان مرکز استان خوزستان با اعلام کاهش آمار جرایم خشن، قتل و سرقت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد استان خوزستان با وجود تنوع جرایم ناشی از نرخ بیکاری، موقعیت مرزی و عوامل فرهنگی، از ثبات امنیتی قابل توجهی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر خلفیان، در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار که بصورت وبینار با معاون دادستان کل کشور برگزار شد، گفت: بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، حاشیه‌نشینی، تورم و نابرابری توزیع ثروت از دلایل اصلی بروز سرقت‌های خرد، درگیری‌های خیابانی، خرده‌فروشی مواد مخدر و آسیب‌های اخلاقی در استان است.

وی افزود: ساختار اجتماعی خاص خوزستان که ریشه‌های سنتی و عشایری قوی دارد، در کنار چالش‌های مدرن، موجب بروز رفتارهایی چون تیراندازی‌های مراسمی، نزاع‌های طایفه‌ای و قتل‌های شده است.

دادستان مرکز استان خوزستان ضمن ارائه آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خاطر نشان کرد: در شاخص قتل حدود ۱۰ درصد، در سرقت‌های مهم ۱۶ درصد و در سرقت‌های خرد ۹ درصد کاهش داشته‌ایم. زورگیری و سرقت‌های خشن نیز ۲۸ درصد کمتر شده و میزان وقوع شرارت و خشونت در استان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

خلفیان گفت: در همین بازه زمانی، کشف مواد مخدر به‌صورت وزنی بیش از دو برابر (۱۰۱ درصد) افزایش یافته است که بیانگر تلاش مضاعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در مقابله با جرایم مرتبط می باشد.

خلفیان به وضعیت اتباع بیگانه اشاره کرد و افزود: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۴ درصد افزایش در شناسایی و برخورد با اتباع غیرمجاز داشته‌ایم. 

وی در ادامه وضعیت زندان‌ها را نیز تشریح کرد و گفت: نرخ بازگشت زندانیان پس از آزادی به زندان از ۳۰ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تصریح کرد:۱۹ مصوبه این ستاد در حال اجراست و با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی، طرح‌های امنیت‌ساز مختلفی از جمله طرح حضرت امیرالمومنین(ع) در دو مرحله اجرا شد که آثار قابل‌توجهی در ارتقای احساس امنیت عمومی داشته است.

خلفیان خاطرنشان کرد: امروز خوزستان به برکت تلاش نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی یکی از استان‌های دارای ثبات و امنیت پایدار در کشور است و نتایج پایش‌ها نشان می‌دهد شیب وقوع جرایم مهم در حال کاهش است.

وی تاکید کرد: تحقق امنیت پایدار در خوزستان نیازمند نگاهی تلفیقی و هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مرزی است؛ اگر این نگاه حفظ شود، راه برای رشد، آرامش و زندگی امن مردم خوزستان هموارتر خواهد شد.

خلفیان با بیان اینکه تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است، افزود: شعب ویژه و تخصصی در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرائمی ازجمله سرقت‌های مسلحانه، جرائم امنیتی، مفاسد اقتصادی، قتل‌ها و ترک فعل مدیران تشکیل شده است.

دادستان مرکز استان خوزستان از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع مجرمین حرفه‌ای در استان خبر داد و اظهار داشت: تشکیل این بانک اطلاعاتی، گامی مؤثر در مدیریت و کنترل فعالیت‌های مجرمین سابقه‌دار است و به ما این امکان را می‌دهد که با رصد دقیق‌تر، اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام دهیم.

