باشگاه خبرنگاران جوان - به‌گزارش روابط‌عمومی شبکه تهران، این فیلم به کارگردانی «برونو هرناندز» و «دامیان رومای» ساخته شده و بازیگرانی، چون «لسا ویلسون»، «هولدن اسمیت» و «امیلی میچل» در آن ایفای نقش کرده‌اند.

خلاصه داستان فیلم از این قرار است که «دلاندرا» که پرستار کودک است، مسئولیت نگهداری از پسربچه‌ای به‌نام «دنی» را برعهده می‌گیرد. او به‌زودی درمی‌یابد این کودک ربوده شده و زوجی که خود را والدین او معرفی کرده‌اند، در واقع آدم‌ربا هستند. «دلاندرا» تصمیم می‌گیرد تا «دنی» را از چنگ آنان نجات دهد و به خانواده واقعی‌اش بازگرداند.

این فیلم، روز جمعه ۲ آبان‌ماه، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.