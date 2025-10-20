باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل، شماری از رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در تایلند، به‌ویژه در جزیره توریستی و پرطرفدار کوه فانگان، شروع به عدم ارائه خدمات به گردشگران اسرائیلی و نصب تابلو‌هایی مبنی بر رد حضور آنها کرده‌اند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز در همین راستا گزارش داد که مقامات تایلندی در حال برخورد جدی با سوءاستفاده از ویزا و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی مرتبط با اتباع خارجی هستند و در پی این اقدامات، گردشگران اسرائیلی در جزیره کوه فانگان با دستگیری و نظارت شدید مواجه شده‌اند.

در یک مورد اخیر، چندین نظامی صهیونیست در ویلایی در منطقه «بان سری تانو» در جزیره کوه فانگان که به خاطر کلبه‌های ساحلی و فرهنگ مهمانی‌هایش شناخته شده است، دستگیر شدند. پلیس اعلام کرد که این دستگیری‌ها بخشی از عملیات گسترده‌تری است که اتباع خارجی مظنون به نقض شرایط ویزا را هدف قرار داده است.

این صهیونیست‌ها که گزارش شده به‌تازگی سربازی خود را به پایان رسانده‌اند، متهم به برگزاری مهمانی مواد مخدر به مناسبت پایان جنگ غزه هستند. آنها با اتهامات حمل و استفاده از مواد مخدر رو‌به‌رو هستند که در تایلند جرایم سنگینی محسوب شده و می‌تواند تا ۱۵ سال زندان و جریمه‌ای معادل ۱.۵ میلیون بات (تقریبا ۱۵۰،۰۰۰ شکل رژیم تروریستی اسرائیل) را به دنبال داشته باشد.

منبع: قدس نیوز/ جروزالم پست