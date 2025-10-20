امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۵۹ میلیون تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان
۱۳:۲۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
الهی شکرت ، قیمت سکه داره میاد پایین ، امیدوارم دیگه بالا نره ، منو این همه خوشبختی محاله
