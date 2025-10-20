باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید:
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۹ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان