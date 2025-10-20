سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.

وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.

دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
با اجرای این پروژه های بزرگ و بی خاصیت و خطرناک و هزینه زا مملکت را آباد می کنید و اقتصاد ایران به اولین اقتصاد دنیا بصورت فوری و فوتی تبدیل می شود!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر عباسپور
۱۴:۲۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
همه مردم پول را به تومان می‌شناسن، اون وقت مسئولین متفکر ، تومان رو حذف و ریال و قِران میخوان جای گزین کنن؟؟ قِران دیگه چه مسخره بازی است.؟
۰
۰
پاسخ دادن
India
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
چرا تیتر مطالب را با کلمات و جملات پیچیده و معکوس اعلام میکنید که مردم متوجه نشوند. مثل جریان لغو و تعلیق شده.
۰
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
حذف ۴ صفر از پول ملی ننگ تاریخی محسوب می‌شود.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۳:۱۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
عدم مخالفت
یا عدم موافقت ؟؟
۰
۴
پاسخ دادن
