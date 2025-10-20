باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به چالشهای پروژه مونوریل گفت: فارغ از اینکه برخی از تصمیمگیران گذشته امروز در جایگاه منتقد قرار گرفتهاند، باید پذیرفت که اجرای پروژه مونوریل از ابتدا اقدامی اشتباه بود.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم افزود: برای حل این معضل، از افرادی با ذهن باز و توانایی ایدهپردازی استفاده شده تا بتوان راهکارهای کاربردی و مؤثر ارائه داد.
دهناد با اشاره به ظرفیتهای پارکسوار شمالی تصریح کرد: میتوان در مجاورت مسیر مونوریل، طرحهایی با توجیه اقتصادی و کریدورهای ارتباطی متصل به مترو ایجاد کرد تا این سیستم حملونقل کارآمدتر شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم هدف اصلی مدیریت شهری را ایجاد تقاضای سفر برای پروژه مونوریل عنوان کرد و گفت: در طرح جامع حملونقل قم باید کاربریهایی تعریف شود که جاذب جمعیت باشند و بتوانند به شکل هابهای گردشگری، فرهنگی، تفریحی و آموزشی عمل کنند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم جذب سرمایهگذار و ایجاد توجیه اقتصادی را اصلیترین راهکار تکمیل پروژه مونوریل دانست و افزود: شهرداری قم عزم خود را برای حل این معضل جزم کرده است.
دهناد با اشاره به چالشهای موجود در مسیر مونوریل گفت: کمبود تقاضای سفر، استقبال پایین از این شیوه حملونقل و نبود کاربریهای مولد سفر در اطراف مسیر از جمله مشکلات اصلی این طرح است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم در پایان یادآور شد: پروژه مونوریل در دولت شهید رئیسی بهصورت ویژه پیگیری میشد، اما با تغییر دولت، رویکردها نسبت به این پروژه متفاوت شده و نیازمند بازنگری جدی است.