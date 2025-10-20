تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، امروز در نشست خبری خود با اشاره به رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی طی سال‌های اخیر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تاکنون، تولید لوازم خانگی کشور از حدود ۶ میلیون قطعه در سال به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد قابل توجه در طول حدود هفت سال، نتیجه حمایت‌های محدود دولت و در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در این صنعت بوده است.

وی افزود: خوشبختانه امروز تولیدکنندگان داخلی قادرند نیاز کشور را به طور کامل تأمین کنند و دیگر نیازی به واردات لوازم خانگی وجود ندارد؛ هرچند سلیقه بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان به سمت محصولات خارجی متمایل است.

اوجاقی ادامه داد: با وجود رشد چشمگیر در سال‌های گذشته، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش حدود ۳۸ درصدی در میزان تولید هستیم. در برخی بخش‌ها این کاهش حدود ۱۲ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش فروش نیز، پس از ایام جنگ (منظور شاید ایام خاصی در بازار باشد)، کاهش قابل توجهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که در برخی حوزه‌ها تا ۶۰ درصد و به‌صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افت فروش داشته‌ایم.

وی توضیح داد: برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی می‌تواند نقش مهمی در خروج از رکود فعلی و معرفی توانمندی‌های داخلی این صنعت ایفا کند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره جزئیات نمایشگاه گفت: امسال ۱۰ سالن و فضای باز به مساحت ۲۰ هزار متر مربع به این نمایشگاه اختصاص یافته است که حدود ۸۰۰ متر مربع آن فضای باز است. در مجموع ۲۴۰ شرکت داخلی و ۱۷ شرکت خارجی از کشورهای چین، برزیل، ترکیه، ژاپن و کره در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی افزود: همچنین پنج هیئت تجاری از کشورهای روسیه، ارمنستان، پاکستان، عراق و افغانستان در این نمایشگاه شرکت می‌کنند که هر یک حدود ۵۰ تاجر را به همراه دارند. امیدواریم حضور این هیئت‌ها به رونق صادرات صنعت لوازم خانگی کشور کمک کند