در نشست مشترک معاونت صدا و مرکز شعر و موسیقی و سرود رسانه ملی، بر گسترش تعاملات میان دو مجموعه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، در نشست مشترک علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی، و محسن صفایی‌فرد، مدیر مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما که با حضور مدیران شبکه‌های رادیویی برگزار شد، راهکار‌های گسترش همکاری در حوزه موسیقی و تبادل آثار میان رادیو و مرکز موسیقی بررسی شد. در این دیدار ضمن بررسی زمینه‌های همکاری از توسعه سامانه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آرشیوی و تبادل تولیدات موسیقایی میان شبکه‌های رادیویی خبر دادند.

محسن صفایی‌فرد در این نشست ضمن قدردانی از نگاه حمایتی معاونت صدا گفت: بدون تردید می‌توانیم اقدامات گسترده‌ای در حوزه توسعه موسیقی انجام دهیم. آرشیو موسیقی این مرکز از ثروت‌های بزرگ سازمان است که طی ماه‌های اخیر به لحاظ محتوایی غنی‌تر شده و در بخش سامانه نیز تلاش کرده‌ایم نیاز‌های شبکه‌های رادیویی را به‌صورت ساختارمند تأمین کنیم.

وی با اشاره به همکاری مؤثر با رادیو آوا افزود: یکی از شبکه‌هایی که در حوزه موسیقی فعالیت چشمگیری دارد، رادیو آواست. با گسترش سامانه مرکز، امکان تعامل برنامه‌سازان و تأمین تولیدات مورد نیاز فراهم شده است. هیچ خواننده‌ای در کشور به لحاظ شخصی ممنوع نیست و دایره موسیقی را با رویکرد بازتر و جامع‌تر توسعه داده‌ایم تا جست‌وجوی آثار با کلمات کلیدی برای برنامه‌سازان ساده‌تر شود. همچنین همکاری با ایران صدا می‌تواند به تبادل گسترده‌تر آثار و تنوع محتوایی بینجامد.

علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر اهمیت این نشست گفت: این دیدار فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و هم‌افزایی میان دو مجموعه است، زیرا موسیقی و کلام در رادیو، پیوندی عمیق و تأثیرگذار با مخاطب دارند. معاونت صدا در سال‌های اخیر پژوهش‌های قابل توجهی در حوزه موسیقی انجام داده و اکنون زمان آن رسیده است تا با همکاری مرکز شعر و موسیقی، این پژوهش‌ها در مسیر تولید و اجرا به کار گرفته شود.

بخشی‌زاده با اشاره به نقش موسیقی در هویت‌سازی شبکه‌های رادیویی اظهار داشت: موسیقی، هویت شنیداری رادیو را شکل می‌دهد. هر شبکه باید از طریق موسیقی و لحن خود در ذهن مخاطب ماندگار شود. این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که مرکز موسیقی و معاونت صدا به درک مشترکی از مأموریت فرهنگی دست یابند و بر پایه سیاست‌های بالادستی سازمان، تولیدات اصیل ایرانی را تقویت کنند.

وی افزود: در کنار حفظ میراث موسیقی ایرانی، باید از آهنگسازان جوان نیز حمایت شود تا نسل تازه‌ای از آثار فاخر شکل گیرد. موسیقی باید روایتگر هویت فرهنگی ملت ایران باشد؛ از نغمه‌های نواحی و موسیقی سنتی تا آثار کلاسیک ایرانی. همچنین استفاده از تیتراژ‌های سریال‌های تلویزیونی در قالب پخش‌های رادیویی، می‌تواند تجربه شنیداری تازه‌ای برای مخاطبان ایجاد کند.

در بخش دیگری از این نشست، مهدی شاملو، مدیر ایران صدا، با اشاره به ظرفیت‌های آرشیوی گفت: آرشیو ایران صدا شامل موسیقی فیلم‌ها و آثار کلاسیک غربی فاخر است که قابلیت اشتراک‌گذاری با مرکز شعر و موسیقی را دارد. علاوه بر آن، مجموعه کامل نماهنگ‌های HD نیز در ایران صدا موجود است.

حمیدرضا افتخاری، مدیر رادیو صبا، نیز به تسهیل مسیر همکاری میان مرکز شعر و موسیقی و شبکه‌های رادیویی اشاره کرد و بر استمرار نشست‌های تخصصی میان دو مجموعه تأکید داشت.

در ادامه، محمد بغدادی، مدیر رادیو آوا، نکاتی درباره ارتقای سامانه مرکز موسیقی مطرح کرد و پیشنهاد‌هایی برای تسهیل دسترسی برنامه‌سازان ارائه داد.

منصور قصر‌ی‌زاده، مدیر رادیو قرآن ضمن استقبال از همکاری‌های فنی و محتوایی، پیشنهاد افزودن بخش «نغمات قرآنی» به سامانه مرکز موسیقی را مطرح کرد.

همچنین غلامرضا بحیرایی، مدیر رادیو پیام، بر ضرورت تسهیل روند صدور مجوز‌های موسیقی تأکید کرد.

مرتضی کاظمی‌دینان، مدیر رادیو فرهنگ، نیز تولید موسیقی‌های بومی و کودکانه را از اولویت‌های محتوایی دانست و بر بهره‌گیری از این آثار در قالب برنامه‌های آموزشی و فرهنگی رادیو تأکید کرد.

در ادامه، محمدرضا صالحی، مدیر رادیو اقتصاد، به ضرورت هماهنگی بیشتر در زمینه مجوز‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در تولید موسیقی اشاره کرد.

در پایان، محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، پیشنهاد داد واژه «موسیقی نواحی ایران» به جای اصطلاحات «محلی» یا «اقوام» مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این واژه جامع‌تر و فراگیرتر است.

نشست با جمع‌بندی علی بخشی‌زاده به پایان رسید. وی ضمن تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و پژوهشی در حوزه موسیقی گفت:معاونت صدا با همکاری مرکز شعر و موسیقی می‌تواند نقشه راه تازه‌ای برای تولیدات فاخر صوتی طراحی کند تا صدای رادیو، بازتاب‌دهنده غنای فرهنگی و موسیقایی ایران باشد.