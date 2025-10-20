کارنامه متقاضیان آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارنامه متقاضیان آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۴ سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفت.

کارنامه حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط در کدرشته‌محل‌های انتخابی تا نقطه قبولی فرد است.

آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در صبح و عصر روز پنجشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۳ و صبح روز جمعه سوم اسفندماه ۱۴۰۳ در ۱۲۵ شهر کشور با حضور ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ نفر برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از میان ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کننده تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند.

نتایج اولیه آزمون در ۹ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و از ۵۲۱ هزار نفر متقاضی در مجموع ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.

از میان ۳۷۶ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، پس از فرصت‌های چند باره برای انتخاب رشته در نهایت بیش از ۱۸۰ هزار نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کردند.

نتایج نهایی به همراه اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد و از میان بیش از ۱۸۰ هزار نفر داوطلب که انتخاب رشته کردند در نهایت ۱۳۶ هزار نفر پذیرفته شده‌اند که ۶۴ هزار و ۱۵۶ نفر زن و ۷۱ هزار و ۹۷۳ نفر مرد هستند.

منبع: مهر

برچسب ها: آزمون کارشناسی ارشد ، کارشناسی ارشد ناپیوسته
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ اعلام شد
آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون ارشد از امروز/ ممنوعیت شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امشب آسمان ایران شهاب‌باران می‌شود
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
رخ‌نمایی هلال ماه جدید و مقارنه عطارد و مریخ/ بارش شهابی جباری کم‌فروغ
دانشگاه آزاد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نداریم
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
کارنامه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفت
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
آخرین اخبار
سیمایی صراف: دانشگاه‌ها باید عقلانیت را به جای شبه علم نهادینه کنند
رم و تأثیر آن بر عملکرد سیستم؛ چه زمانی ارتقای آن مفید است؟
برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی دانش‌آموزی دانوا از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌
ظفرقندی: دانشگاه‌ها پرچمدار علم و مسئولیت اجتماعی در مسیر پیشرفت کشور هستند
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
شناسایی یک دنباله‌دار که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
کارنامه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفت
نیمی از زنان بالای ۵۰ سال کشور دچار پوکی استخوان هستند
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
رخ‌نمایی هلال ماه جدید و مقارنه عطارد و مریخ/ بارش شهابی جباری کم‌فروغ
دانشگاه آزاد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نداریم
امشب آسمان ایران شهاب‌باران می‌شود
جهشی در سطح دی اکسید کربن در جو زمین 
چرا نسل Z به امنیت سایبری اهمیت نمی‌دهد؟