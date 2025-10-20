باشگاه خبرنگاران جوان - کارنامه متقاضیان آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۴ سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفت.

کارنامه حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط در کدرشته‌محل‌های انتخابی تا نقطه قبولی فرد است.

آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در صبح و عصر روز پنجشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۳ و صبح روز جمعه سوم اسفندماه ۱۴۰۳ در ۱۲۵ شهر کشور با حضور ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ نفر برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از میان ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کننده تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند.

نتایج اولیه آزمون در ۹ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و از ۵۲۱ هزار نفر متقاضی در مجموع ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.

از میان ۳۷۶ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، پس از فرصت‌های چند باره برای انتخاب رشته در نهایت بیش از ۱۸۰ هزار نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کردند.

نتایج نهایی به همراه اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد و از میان بیش از ۱۸۰ هزار نفر داوطلب که انتخاب رشته کردند در نهایت ۱۳۶ هزار نفر پذیرفته شده‌اند که ۶۴ هزار و ۱۵۶ نفر زن و ۷۱ هزار و ۹۷۳ نفر مرد هستند.

منبع: مهر