رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از توسعه بهشت زهرا (س) برای افزایش ظرفیت تدفین روزانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضعیت تدفین اموات در بهشت زهرا (س) اظهار کرد: فضا‌های غیرقابل استفاده در این آرامستان به قطعات قابل بهره برداری تبدیل شد تا بتوان فضای بیشتری را برای تدفین روزانه اموات فراهم کرد.

وی افزود: فضای بهشت زهرا (س) مقدار کمی توسعه پیدا کرد و همزمان دو نقطه جدید برای احداث آرامستان توسط شهرداری به شورا اعلام شد.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: در حال بررسی وضعیت این دو نقطه هستیم و حداکثر تا ۱۰ روز آینده این موضوع در کمیسیون خدمات شهری و دیگر کمیسیون‌ها بررسی و نتایج جهت ارائه در صحن و انجام رأی‌گیری، اعلام خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر این دو نقطه در جنوب و شرق تهران پس از بررسی‌ها در کمیسیون‌ها و صحن مورد تأیید قرار بگیرد و تصویب شود، لایحه به فرمانداری ارسال خواهد شد، یادآور شد: علاوه بر این ایجاد آرامستان‌های جدید باید پس از طی فرآیند شورا و فرمانداری، تأییدیه استانداری تهران را نیز دریافت کند و پس از اخذ و تأیید استعلام از سازمان محیط زیست و دیگر مراجع ذیصلاح، باید بلافاصله اقدامات برای آماده‌سازی آن آغاز شود.

برچسب ها: بهشت زهرا ، آرامستان
خبرهای مرتبط
ساخت زیرگذر دوطبقه در چهارراه جهان کودک
ورود ۳۵ خودروی دوکابین آتش‌نشانی به پایتخت تا عید
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
ورود خودرو و موتور به گلزار شهدای بهشت زهرا ممنوع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تا قم جا هست
۰
۰
پاسخ دادن
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کلاهبردار اینترنتی در چنگ پلیس فتا
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
آخرین اخبار
تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان
کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دادگستری تهران برای آزادسازی زندانیان
مستندات جنایات صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده است
رئیس پلیس آگاهی فراجا: احساس ناامنی در مجرمان را بیشتر می‌کنیم
اهدای حدود ۳۵۰۰ جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی
چالش‌های جدی پرستاران بخش خصوصی؛ تبعیض، عدم اجرای قانون و تهدید ثبات شغلی
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
حریم تهران به‌طرز نامناسبی کوچک و متداخل شده است
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کیفرخواست سارقان خودرو‌های لوکس اتوبان‌های شمال‌غرب تهران صادر شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
دستگاه‌های اجرایی خدمت به ایثارگران را در اولویت قرار دهند
ساخت زیرگذر دوطبقه در چهارراه جهان کودک
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
تشدید نظارت بر موتورسیکلت‌ها در خطوط بی‌آرتی
کشف ۴۳۰ میلیارد ریالی داروی غیر مجاز در غرب تهران
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
۲ نقطه جدید برای احداث آرامستان در حال بررسی است
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
کلاهبردار اینترنتی در چنگ پلیس فتا
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
بررسی ۷۷۳ پرونده حق پرستاری و هزار پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید پایتخت
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم