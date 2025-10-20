شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در دریافت کمک شهریه دانشگاه برای دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور حمایت از دانشجویان عضو خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی که دانشگاه‌های سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند؛ مبالغی را به عنوان کمک شهریه برای آنها در نظر می‌گیرد؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که پرداخت آن به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار 

سلام وقت بخیر ما دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستیم که سازمان موظف بوده کمک شهریه ما دانشجویان را پرداخت کند که متاسفانه سال ۱۴۰۳ مبلغ بسیار ناچیز از طرف سازمان بهزیستی برای ما دانشجویان واریز شد و امسال هم که سال تحصیلی جدید شروع شده و مهر ماه ۱۴۰۴ هست هنوز مبلغی از طرف سازمان برای ما واریز نشده و تحصیل دانشجوایان کم بضاعت را با مشکل مواجه کرده است.

 

