باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه اجلاس سه‌روزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زنجان گفت: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و اتحاد و همراهی کشورهای عضو سازمان برای ترسیم آینده‌ای بهتر ضروری و لازم است.

اونتالاپ انالبایف  بر اهمیت و ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: تاریخ و فرهنگ غنی زنجان، این منطقه را به عنوان پلی ارتباطی بین ایران و اروپا، آفریقا و دیگر مناطق جهان معرفی می‌ کند.

وی اضافه کرد: زنجان به عنوان زادگاه یک اندیشمند صوفی(سهروردی) و محل پایتخت‌های گذشته، نماد ارتباط فرهنگی و تاریخی است که هنوز هم نقش مهمی در روابط منطقه‌ای دارد.

انالبایف، بر پتانسیل‌های منطقه از نظر منابع طبیعی و سرمایه انسانی تأکید کرد و افزود: معتقدم این ظرفیت‌ها می‌تواند عامل اصلی رشد پایدار و توسعه باشد.

وی اظهار داشت: همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در قالب سازوکارهای مشترک به‌ویژه با کشورهای عضو به‌ویژه ایران مورد تأکید ماست.

رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت:همچنین نقش انرژی، کشاورزی و فرصت‌های مشترک در تقویت روابط اقتصادی و بین‌المللی از جمله در پروژه‌های منطقه‌ای مانند مسیرهای شمال - جنوب مورد توجه ماست.

وی بر لزوم مشارکت عمیق‌تر در تجارت و توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: از تلاش‌های مقامات کشورهای عضو به‌ویژه ایران برای تقویت این روابط قدردانی می‌ کنیم.

رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: امیدواریم این منطقه و استان زنجان در آینده‌ای نزدیک به توسعه و پیشرفت برسد و مردم این منطقه از توفیقات روزافزون بهره‌مند شوند.

