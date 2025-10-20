درحالیکه چند روز پیش ترامپ خواستار عادی سازی روابط میان عربستان و اسرائیل شده بود، امروز نیز نماینده او این امر را نزدیک دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، امروز دوشنبه، ادعا کرد که «به دلیل حرکت طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه، علی‌رغم چالش‌های باقی‌مانده در حل و فصل مسئله جنبش فلسطینی حماس، مسیر گسترش توافقات عادی‌سازی با رژیم تروریستی اسرائیل بیش از هر زمان دیگری واضح شده است».

باراک در ادامه توافق آتش‌بس در غزه را «یک دستاورد فوق‌العاده» توصیف و ادعا کرد که «شاهد به ثمر نشستن صلح و تثبیت شکوفایی بین ملت‌هایی باشیم که تنها چند روز پیش دشمن یکدیگر بودند. تاریخ این هفته را به عنوان لحظه آغاز یک نسل از همکاری پس از یک قرن درگیری به یاد خواهد سپرد».

این مقام آمریکایی در ادامه ادعا کرد: «عربستان سعودی در آستانه پیوستن رسمی به توافق‌نامه‌های عادی‌سازی روابط است. همزمان با حرکت ریاض به سمت این گام، کشورهای دیگر نیز از آن پیروی خواهند کرد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز روز جمعه گذشته گفته بود که انتظار دارد توافقات عادی‌سازی روابط به زودی گسترش یابد. ترامپ در مصاحبه‌ای که از رسانه‌های آمریکایی پخش شد، ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی و کشور‌های دیگری به توافقی که روابط رژیم تروریستی اسرائیل با برخی کشور‌های عربی را عادی کرد، بپیوندند.

وی افزود: «امیدوارم شاهد پیوستن عربستان باشم و امیدوارم کشور‌های دیگری نیز بپیوندند. به نظرم وقتی عربستان سعودی بپیوندد، همه خواهند پیوست.»

ترامپ در ادامه اظهارات خود گفت که «مذاکرات بسیار خوبی» با کشور‌هایی که آماده پیوستن هستند، انجام داده و انتظار دارد همه آنها به زودی بپیوندند.

امارات و بحرین در سال ۲۰۲۰ توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل را امضا کردند و به این ترتیب اولین کشور‌های عربی شدند که پس از یک ربع قرن، این رژیم تروریستی را به رسمیت شناختند؛ پس از آن، مغرب و سودان نیز از آنها پیروی کردند.

منبع: اسپوتنیک