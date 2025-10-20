باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که «خوب نیست» که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ممکن است برای مذاکره در مورد اوکراین به مجارستان، عضو اتحادیه اروپا، سفر کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که به زودی در بوداپست با پوتین دیدار خواهد کرد.

کالاس پیش از گردهمایی وزرای امور خارجه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت که تلاش‌های ترامپ برای برقراری صلح مورد استقبال است، اما دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با رهبر روسیه نیز مهم است.

کالاس گفت: «آمریکا قدرت زیادی برای اعمال فشار بر روسیه برای آمدن به میز مذاکره دارد، اگر آنها از این قدرت استفاده کنند، البته اگر روسیه این جنگ را متوقف کند، خوب است.»

کالاس مدعی شد: «در مورد بوداپست، نه، خوب نیست... اینکه ببینیم واقعاً شخصی که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری به حکم بازداشت محکوم شده است، به یک کشور اروپایی می‌آید.» او افزود که «سوال این است که آیا نتیجه‌ای حاصل می‌شود یا خیر».

کالاس همچنین به خبرنگاران گفت که انتظار دارد نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه این هفته تصویب شود، اما گفت که تصویب آن روز دوشنبه انجام نخواهد شد.

منبع: رویترز