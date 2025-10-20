علیرضا رشیدیان با حکم وزیر ارشاد به عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به علیرضا رشیدیان آمده است: امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال، ضمن هماهنگی با نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت و با بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت نیروهای کارآمد و در جهت تقویت و گسترش برنامه‌های مرتبط با حج و زیارت و ارائه خدمات به حجاج و معتمرین بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات و معرفت زیارت، موفق و مؤید باشید.

صالحی با استناد به اهداف و شرح وظایف سازمان حج و زیارت از رشیدیان خواست تا این موارد را به عنوان مأموریت و رویکردهای اصلی مورد توجه قرار دهد:

۱ـ پیگیری کلان برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم

۲ـ رصد تحولات در کشورهای میزبان حج و زیارت و تدبیر برنامه های راهبردی متناسب با آن

۳- روان سازی و سرعت بخشی به فرایندهای مرتبط با حج و زیارت

۴ـ تلاش برای کاهش هزینه های حج و زیارت همراه با بهبود خدمات سفر

۵ـ توسعه زیرساخت های فناورانه با تأکید بر امنیت، سرعت و هوشمندی لازم

۶ـ بازنگری و اصلاح روش های تأمین مالی سازمان و امور مرتبط به حج و زیارت

۷ـ تسهیل مشارکت بخش خصوصی در امور مرتبط به عمره مفرده و زیارت

۸- تقویت عزت، امنیت و منزلت حجاج و زائران ایرانی

۹-استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حج و زیارت در روابط ایران با کشورهای میزبان و جهان اسلام

از سوابق اجرایی و مدیریتی رشیدیان می‌توان به نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان حج و زیارت، استاندار خراسان رضوی و مدیریت بازرسی بعثه مقام معظم رهبری اشاره کرد.

