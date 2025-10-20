نماینده مجلس گفت: در سال گذشته، از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به وضعیت برگشت ارز ناشی از صادرات گفت: از سال ۱۳۹۷ تا کنون، صادرکنندگان با مهلت ۱۵ ماهه برای برگشت ارز صادراتی مواجه بودهاند. با این حال، در سال گذشته، از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است.
صمصامی تصریح کرد: این موضوع نشاندهنده این است که صادرکنندگان وقتی کالای خود را صادر میکنند، پول آن را دریافت میکنند. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. برای پتروشیمیها و فولادیها، این الزامات به ۱۰۰ درصد و برای سایر کالاها به ۹۰ درصد میرسد.
او همچنین یادآور شد: عدم برگشت ارز به معنای فرار سرمایه و قاچاق ارز است که به بحرانهای اقتصادی دامن میزند. در سالهای اخیر، ما تقریباً سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه و قاچاق داریم که به مشکلات اقتصادی کشور اضافه میشود.
نماینده مجلس در پایان به مشکلات تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت: امسال تولیدکنندگان با مشکلاتی در تخصیص ارز مواجه هستند و در صف تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه از حدود ۱۶ میلیارد دلار قرار دارند.