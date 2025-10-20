باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مجتبی جباری پور معاون توسعه نوآوری و فناوری پارک فناوری پردیس در نشست خبری چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی «دانوا» گفت: دانوا دیگر صرفاً یک نمایشگاه ساده نیست؛ اینجا میدان رقابت و جستجوی استعدادهایی است که قرار است آینده کشور را بسازند. آینده‌ای که در درجه اول با سرمایه‌های انسانی، یعنی خود دانش‌آموزان خلاق و نوآور، شکل می‌گیرد، آینده‌ای که اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور را پویا می‌سازد و در نهایت بر اقتصاد دانش‌بنیان کشور اثرگذار خواهد بود.

او افزود : دانوا امروز، فرصتی برای طراحی آینده دانشجویان و نسل نوآور کشور است. ما می‌دانیم که برای توسعه و پویایی اکوسیستم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، باید از همین امروز روی سرمایه انسانی به ویژه در سطح دانش‌آموزی کار کنیم.

جباری پور ادامه داد: ما دانش‌آموزان را تشویق می‌کنیم که کار تیمی، حل مسئله، خلاقیت و نوآوری را تمرین کنند و تبدیل علم به ایده‌های کاربردی را تجربه کنند. ممکن است بسیاری از این ایده‌ها به مرحله تجاری‌سازی نرسند، اما همین تمرین‌ها زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده است.

معاون توسعه نوآوری و فناوری پارک فناوری پردیس گفت: این رویداد که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، روندی صعودی و رو به رشد را پشت سر گذاشته است؛ در دوره اول، حدود ۶۰۰ طرح ارائه شد که ۶۰ طرح به مرحله نمایشگاهی رسید، اما در سال ۱۴۰۲ این تعداد به بیش از ۳۱۰۰ طرح رسید و ۲۳۰ طرح برتر در نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. همچنین بیش از ۶۰۰۰ دانش‌آموز از این نمایشگاه بازدید کردند.

جباری پور افزود: سال سوم، این روند افزایشی ادامه یافت؛ با جمع‌آوری ۸ هزار طرح و ایده از سراسر کشور، که در ۱۰ حوزه تخصصی دسته‌بندی و در نهایت ۳۸۵ طرح به مرحله نمایشگاهی راه یافتند و ۱۵ هزار نفر بازدیدکننده داشت. حضور فعال معاونت متوسطه آموزش و پرورش و حمایت‌های این مجموعه باعث شده که برنامه‌های دانوا هر سال گسترده‌تر و مؤثرتر برگزار شود.

او در پایان اعلام کرد: امسال نیز از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه، مرحله نهایی رویداد دانوا در منطقه بین‌المللی نوآوری پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد و امیدواریم با مشارکت و حمایت همه زینبان، این دوره پرشورتر از همیشه برگزار شود.

مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس در ادامه این نشست گفت: چهارمین دوره رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی «دانوا ۲۰۲۵» با حضور گسترده دانش‌آموزان نخبه از سراسر کشور، در راستای کشف و پرورش استعداد‌های نوآور و خلاق نسل نوجوان، به میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار شد.

او با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی از سنین پایه، اظهار کرد: در این رویداد صرفاً از یک برنامه دانش‌آموزی صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره آینده‌ای سخن می‌گوییم که قرار است با دستان پرتوان نسل نوجوان ساخته شود.

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه امروز دیگر حوزه دانش‌آموزی محدود به کلاس‌های درس نیست، افزود: امروزه کارگاه‌های خلاقیت و نوآوری، بستری برای پرورش ایده‌ها و حل مسائل واقعی جامعه هستند. دانش‌آموز امروز باید یاد بگیرد چگونه بیندیشد، خلق کند و در مسیر فناوری و نوآوری گام بردارد.

صفاری‌نیا با اشاره به تغییر نگاه نسبت به سرمایه‌گذاری در آموزش، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بر آموزش و پرورش نسل نوجوان، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. این رویداد‌ها نیز در همین مسیر گام برمی‌دارند تا استعداد‌های خلاق و نوآور شناسایی و هدایت شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های پارک فناوری پردیس در حوزه منابع انسانی، گفت: تاکنون برنامه‌های متعددی مانند المپیک فناوری و طرح صدف برای توانمندسازی دانشجویان برگزار شده، اما تجربه نشان داد اگر می‌خواهیم به توسعه پایدار برسیم، باید این مسیر را از مدرسه آغاز کنیم. «دانوا» اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های ثابت پارک فناوری پردیس تعریف شده و هر سال با مشارکت گسترده‌تری از دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

رئیس پارک فناوری پردیس همچنین با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱، تأکید کرد: ایشان فرمودند دانش‌آموز باید دانشی بیاموزد که نافع باشد؛ دانشی که به او توان حل مسائل واقعی زندگی را بدهد. ما نیز در دانوا به دنبال ایجاد همین بستر هستیم؛ بستری برای یادگیری عمیق، تجربه‌محور و کاربردی.

صفاری‌نیا در پایان بیان کرد: در این رویداد، دانش‌آموزان برتر طرح‌ها و ایده‌های فناورانه خود را ارائه دادند و ضمن رقابت در قالب داوری تخصصی، با مسیر‌های نوآوری، تجاری‌سازی و توسعه ایده نیز آشنا شدند. دانوا تنها یک مسابقه نیست؛ بلکه حلقه‌ای از یک زنجیره بزرگ‌تر در تربیت نیروی انسانی برای زیست‌بوم نوآوری کشور است؛ زنجیره‌ای که از مدرسه آغاز می‌شود و تا دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه ملی امتداد دارد.