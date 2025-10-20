باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه نشست خبری شانزدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در حوزه هنری برگزار شد.

کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی این مجموعه در ابتدای سخنانش خطاب به خبرنگاران گفت: به هرحال شما خبرنگاران برای تئاتر می‌نویسید، قلم می‌زنید و هنر مظلوم تئاتر را تحت پوشش خود قرار می‌دهید.

وی درباره برگزاری جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد گفت: جشنواره شانزدهم تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از سوم تا ششم آبان ماه در مشهد مقدس با شعار مسجد، تئاتر و زندگی برگزار خواهد شد.

وی ادامه‌داد: مسجد یک جایگاه معنوی و رفیع الهی دارد و تئاتر یک هنر ارزنده است. امیدوارم هنر تئاتر بر روی زندگی معنوی مردم تاثیر بگذارد. امروز دنیا دنیای بدی شده‌است و فضای مجازی معنویت را از زندگی مردم خالی می‌کنند. تلاش کردیم در راستای سلامت مردم تلاشی در تئاتر داشته باشمی و ائتده تئاتر این مملکت را پیش ببریم.

کوروش زارعی از تعداد آثار ارسال شده به جشنواره گفت: نزدیک به هزار گروه نمایشی در شهرستان‌ها و استان‌ها و حتی روستاها گروه‌هایی داریم که کار می‌کنند. در همین جشنواره گروهی در شهرکرد داریم که الحمدالله به جشنواره سراسری تئاتر مردمی راه پیدا کرده‌اند.

وی از بی انصافی قیمت بلیط تئاتر برای مردم گفت: سال‌ها است که انصافا تئاتر برای مردم نیست. وقتی قیمت بليط ۷۰۰ الی یک میلیون تومان باشد، چطور یک خانواده‌ای چنین بلیطی با این مبلغ تهیه کند و خانواده را به تئاتر ببرد. نمی‌گوییم تئاتر مجانی باشد، بلکه تئاتر هم هزینه‌دارد و کسانی که تئاتر کار می‌کنند نیاز به تامین هزینه زندگی دارند و بنظرم دولت باید کمک کند. وقتی بلیط از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود، خانواده‌ها نمی‌توانند به تماشای تئاتر بشینند. حتی برخی از دانشجویان‌هم نمی‌توانند به دلیل هزیته‌های تئاتر، به تماشای اثری که دوست دارند بنشینند. امیدواریم شرایطی برای تماشای تئاتر ایجاد شود و مردم تئاتر را در سبد فرهنگی خود قرار دهند.

وی افزود: ما تنها ارگان فرهنگی هنری هستیم که در طول ۱۲ ماهه سال درحال آموزش در تئاتر هستیم. ما در طول سال گروه‌های مختلفی را آموزش می‌دهیم و تئاتری تحت عنوان تئاتر محرابیان داریم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره آثار برگزیده این جشنواره گفت: سه اثر برگزیده هر استان به دبیرخانه هر استان و ستاد مرکزی ارسال می‌شود که هیات داوران کارها را می‌بینند‌ و در یک جشنواره سراسری به رقابت می‌پردازند. در نهایت پنج اثر برگزیده از سوی هیات داوران انتخاب می‌شود. سپس سال بعد این گروه‌ها به اجرای عمومی در استان‌های مختلف می‌پردازند و حمایت مالی ما را خواهند داشت. سعی می‌کنیم این چرخه به طور مداوم برگزار شود.

وی تاکید کرد: سعی کرده‌ایم گروه محوری را در تئاتر بچه‌های مسجد در نظر داشته باشیم. لذا تلاش کردیم بچه‌ها را درگیر مسائل جایزه و برنده شدن نکنیم، سعی کردیم نوع نگاهمان را تغییر دهیم و نگوییم کارگردانی اول، دوم و سوم. بلکه بگوییم ۷ بازیگر زن جشنواره یا ۷ بازیگر مرد جشنواره و سه گروه برگزیده بدون اولویت بندی معرفی خواهیم کرد. همچنین به یک گروه که از نظر کمی و کیفی خوب بوده است تحت عنوان جایزه ویژه فرج الله سلحشور تقدیم گروه خواهیم کرد. همچنین پنج اثر برگزیده جشنواره که از سوی داوران انتخاب می‌شوند جوایزی خواهند داشت و سپس سال آینده اجرای عمومی خواهند داشت.

مصطفی موتورچی دبیر شانزدهمین جصنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد گفت: در هر استان سلسله رویداد محرابیان را داریم که در نهایت از هر استان سه اثر به دبیرخانه مرکزی ارسال می‌شود. در نهایت از ۳۱ استان حدود ۱۰۰ اثر به جشنواره ارسال می‌شود. بر اساس آخرین گروه هزار و ۲۰۰ گروه فعال تئاتر مردمی بچه های مسجد را داریم. در نهایت ۱۲ نمایش انتخاب شدند که در سلسله تولیدات نیمه دوم ۱۴۰۳ بوده‌اند و در نهایت به جشنواره شانزدهم رسیدند.

وی ادامه‌داد: ان‌شاءالله از سوم تا پنجم آبان ماه برگزاری این رویداد را در مشهد مقدس خواهیم داشت.مراسم افتتاحیه این جشنواره سوم آبان ماه در مسجد کرامت برگزار خواهد شد. همچنین محمود پاک‌نیت، مهوش صبر کن و فریبا کوثری هیات داوران شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد هستند.

دبیر جشنواره شانزدهم تئاتر مردمی بچه‌های مسجد گفت: برای جشنواره شانزدهم محور موضوعی برای بچه‌ها تعیین نکردیم، زیرا معتقد هستیم مسجد محل تربیت و ظهور و بروز مسائل انسان‌های جامعه است. تمام اتفاقات مهم از دل مسجد بیرون می‌آیند و معتقد هستیم تمام وقایع از دل مسجد بیرون می‌آیند.

در پایان این مراسم از پوستر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد رونمایی شد.